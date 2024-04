Jujutsu Kaisen 257: il manga rivela le due abilità più potenti di Yuji

Il manga di Jujutsu Kaisen ha iniziato a scatenare nuove tecniche maledette latenti di Yuji Itadori. E infatti il nuovo capitolo del manga ha rivelato nel dettaglio la portata dei suoi nuovi poteri. L’arco narrativo del Shinjuku Showdown ha oltrepassato una soglia importante dato che Yuji e gli altri stregoni sopravvissuti adesso sono a corto di opzioni per affrontare lo schiacciante potere di Sukuna. Nonostante il numero di tentativi che ciascuno di loro ha utilizzato nel combattimento, il Re delle Maledizioni li ha sempre contrastati tutti con facilità. Per di più, non fa che diventare sempre più forte man mano che il combattimento va avanti. Ma le cose hanno iniziato a prendere una direzione diversa quando Yuji ha iniziato a sfruttare il suo vero potenziale.

Infatti il capitolo precedente di Jujutsu Kaisen si è concluso con l’anticipazione di Yuji pronto a sbloccare il suo vero potenziale durante il combattimento. Con il nuovo capitolo del manga si scopre che, grazie allo sblocco di una parte maggiore del suo potenziale, Yuji avrà anche accesso a due Tecniche Maledette. Queste nello specifico sono la Manipolazione del Sangue e il Santuario Malevolo di Sukuna.

Il capitolo 257 di Jujutsu Kaisen riprende dopo che Yuji colpisce Sukuna con Black Flash e lo vede collegarsi immediatamente con altri. Si dice che Yuji potrebbe avere il potenziale per essere alla pari con la forza di Sukuna per via delle sue origini condivise sia con Kenjaku che con Sukuna. E lo stesso Sukuna ha iniziato a notare i rapidi miglioramenti di Yuji. È qui che si scopre che Yuji al momento è dotato di due Tecniche Maledette. Non solo ha integrato i rimanenti Grembi per dargli la Manipolazione del Sangue mostrata nei capitoli precedenti, ma anche la tecnica di Sukuna.

Con Yuji che raggiunge uno stato di risveglio, ora è anche capace di attivare la tecnica del Santuario Malevolo che ha ottenuto condividendo il proprio corpo con Sukuna per così tanto tempo. Sebbene la versione della tecnica di Yuji sia molto meno potente, meno veloce e dall’aspetto diverso rispetto a quella di Sukuna, il Re delle Maledizioni considera il fatto di essere capace di utilizzare questa tecnica in questo modo un’impresa “subnormale”. Adesso ci si avvicina ad un punto in cui Yuji darà una svolta alla situazione, ed è solo questione di tempo prima di vedere come si evolverà questo scontro.

Fonte – Comicbook