One Piece: annunciato il romanzo su Roronoa Zoro

One Piece è in corso da oltre 20 anni e nonostante siano passati tanti anni dal debutto del manga sulla rivista di Shueisha Weekly Shonen Jump, il manga è ancora sulla cresta dell’onda. Chiaramente non è affatto una passeggiata rimanere sempre nelle posizioni alte della classifica dei manga più letti, ma Eiichiro Oda non ha mai dato segni di poca lucidità. Si possono dire tantissime cose su One Piece e su Oda, ma cominciamo con il riportare che Zoro, lo spadaccino della ciurma dei Capelli di Paglia riceverà un romanzo a lui dedicato.

Si scopre che in occasione dell’uscita del numero 18 del One Piece Magazine, tutti i fan della serie potranno leggere il romanzo su Zoro. L’uscita del magazine è prevista per il 4 giugno di quest’anno e il romanzo sarà realizzato da Jun Sasakaze e sarà ambientato prima dell’incontro da Zoro e Rufy. Qui Zoro era semplicemente conosciuto come un cacciatore di pirati. Pare anche che il romanzo rivelerà un segreto sulla linea di sangue di Zoro, attualmente ancora sconosciuto.

Zoro ha sempre dimostrato di essere il braccio destro del suo capitano, Rufy. Spesso si è rivelato determinante in situazioni che avrebbero visto l’intera ciurma a pezzi, come ad esempio durante l’arco di Thriller Bark dove salva la vita di Rufy e della ciurma intera. Al momento il manga si trova nel suo arco narrativo finale, con i Mugiwara impegnati ad affrontare uno scenario apocalittico. Rufy e la sua ciurma dopo aver lasciato Wano, sono giunti sull’isola di Egghead, dove si trova il laboratorio di Vegapunk.

Nonostante lo scienziato abbia lavorato per anni per il Governo Mondiale, aveva di nascosto condotto studi proibiti sul Secolo del Grande Vuoto. Infatti, una volta scoperto, il Governo ha dato il via alla caccia allo scienziato per eliminarlo. I Cappelli di Paglia, però, avevano promesso che l’avrebbero difeso e aiutato a fuggire dall’isola, così si è scatenata una guerra che ha visto i Cinque Astri di Saggezza scendere in campo.

Dopo un mese di pausa, Oda è pronto a tornare al lavoro sul manga con un nuovo capitolo.

