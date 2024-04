Oggi l’anime è uno dei prodotti più visti di sempre. Il medium ha registrato una crescita costante nel corso dei decenni e, dopo un boom negli anni ’90 all’estero, ha lasciato un’impronta indelebile sui fan in tutto il mondo. Grazie allo streaming e ai social media, è diventato estremamente facile accedere a questo settore. Inoltre, grazie a un’indagine dettagliata, possiamo osservare che più persone stanno guardando anime rispetto a prima.

I dati provengono da un sondaggio condotto da Polygon in collaborazione con Vox Media e The Circus, un gruppo di ricerca di mercato. Il sondaggio è stato condotto all’inizio di quest’anno su oltre 4.000 americani di età superiore ai 18 anni. I partecipanti sono stati interrogati sulle loro preferenze mediatiche, e i risultati hanno rivelato che le generazioni più giovani stanno consumando anime a un ritmo che mette in ombra giganti come la NFL.

Secondo il sondaggio, il 42% dei partecipanti della Generazione Z ha dichiarato di guardare anime settimanalmente. Questo valore è quasi il doppio rispetto ai millennials, che si attestano al 25%, un dato comunque significativo. Per quanto riguarda la Generazione X, la percentuale si ferma al 12%, mentre solo il 3% dei baby boomer ha dichiarato di guardare anime regolarmente. Come si può notare, c’è un enorme cambiamento generazionale nel consumo di anime, e la Generazione Z ha sicuramente beneficiato dell’attenzione dello streaming verso questo medium.

Sempre più persone guardano gli anime: ecco i dati

Il sondaggio ha anche analizzato il tipo di pubblico che segue gli anime, e si è rivelato molto diversificato. Non solo il pubblico della Generazione Z è una fonte di guadagno interessante per le aziende, ma gli appassionati di anime provengono da sfondi diversi. Il medium attrae una percentuale maggiore di afroamericani e asiatico-americani rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da un campione di popolazione generale; inoltre, questa differenziazione diventa ancora più evidente quando si considerano i partecipanti della Generazione Z.

È evidente che c’è ora più attenzione verso gli anime nel mondo e questo sondaggio analizza dove i fan consumano i contenuti più frequentemente. Secondo i dati, le piattaforme per guardare gli anime sono Netflix, seguito da Amazon Prime Video, Crunchyroll e altri. In particolare, per la Generazione Z, la giovane generazione si alterna tra Netflix e Crunchyroll per soddisfare la propria passione per gli anime. Quindi, se avete notato l’interesse crescente di Netflix per l’animazione per adulti, beh, questa è la ragione.

Gli anime hanno trascorso decenni sugli schermi, e oggi gli esperti si godono il loro rinascimento globale. Dall’est all’ovest, l’industria sta diventando incredibilmente mainstream, in parallelo con il mondo dei manga. Finalmente, gli anime vengono riconosciuti come una grande influenza nel mondo dell’intrattenimento.

Fonte Comic Book