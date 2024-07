Conquest 2099: il Nova del futuro (un volto noto) prosegue la sua epopea spaziale

Esattamente come la saga originale a cui ha reso omaggio nel titolo, ad Annihilation 2099 farà seguito una nuova saga cosmica, Conquest 2099.

Nel corso di Annihilation 2099 Steve Orlando e gli artisti Ibraim Roberson, José Luís, Pete Woods, Ario Anindito e Dale Eaglesham hanno dato forma al cosmo 2099, in cui abbiamo fatto la conoscenza di alcuni personaggi cosmici che popolano il futuro Marvel: Nova, Starlord, Red Hulk e Silver Surfer, oltre a continuare la storia di Dracula 2099 dalle miniserie precedenti dedicate al futuro Marvel.

E proprio Nova, che si è rivelato essere un volto molto noto ai fan Marvel, sarà il protagonista di Conquest 2099, la prossima epopea cosmica che sarà lanciata ad ottobre, firmata sempre da Steve Orlando, Ibraim Roberson, José Luís e altri ancora.

A proposito di Conquest 2099, Orlando ha dichiarato:

Conquest 2099 segue Dracula nel futuro come un tragico antieroe, un leader imperfetto con una giusta causa superata solo dalla sua sete di sangue. Questo blockbuster spaziale ci porta da una parte all’altra della galassia, mentre una banda di eroi della Terra e non solo si butta nella mischia per proteggere tutta la vita non solo da Dracula e dalla sua legione di vampiri… ma anche da qualcosa di peggiore: i conquistatori del mondo dei vampiri, i Ragni della Morte”.

ATTENZIONE: SPOILER SU ANNIHILATION 2099

L’Impalatore disprezzato! Dracula ha conquistato un mondo deciso a distruggerlo! Ora, con un esercito alle spalle, punta al nuovo mondo dei vampiri: Domus Draconum! Ciò che scoprirà manderà in frantumi il suo cuore oscuro e lo metterà in rotta di collisione con Nova, Spider-Man, gli X-Men 2099, la nuova Spider-Woman del 2099 e altri ancora!

A remote outpost town on a remote world is devastated by the ravenous, unforgiving Knull Set, a gang of raiders and thieves obsessed with offering all life up to Knull, the God of darkness and creator of the Symbiotes. But that all changes when a… pic.twitter.com/kHIC3zdbO5

E come rivelato nel primo numero di Annihilation 2099, nel futuro Marvel l’ultimo Nova altri non è che Wolverine! Steve Orlando ha spiegato il perché della scelta e cosa aspetta Logan nel futuro:

In questo caso, il cerchio si chiude con Logan nei panni dello straniero intergalattico che arriva in città, fedele solo alla conservazione della vita e alla protezione della gente comune. Questa è stata una grande occasione per prendere Logan dalle sue precedenti apparizioni in 2099 e proiettarlo in una nuova ambientazione cosmica – e il numero è stato un privilegio dall’inizio alla fine!”.

La galassia entrerà in guerra contro Dracula 2099 in Conquest 2099, in cui vedremo il ritorno di Wolverine come Nova 2099 e come unirà le forze con gli X-Men 2099.

A remote town on a remote world is devastated by the Knull Set, a gang of raiders obsessed with offering all life up to Knull, the God of darkness and creator of the Symbiotes.

But that all changes when a stranger comes to town, the last survivor of Xandar, the last Nova. pic.twitter.com/ZbPJw9di2C

— Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 3, 2024