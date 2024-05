Annihilation 2099, il nuovo evento settimanale per il futuro Marvel

Negli ultimi anni il futuro Marvel del 2099 è stato al centro di alcuni eventi orchestrati dallo scrittore Steve Orlando con protagonista Miguel O’Hara, Spider-Man, ma a luglio la versione 2099 di Annihilation abbandonerà i confini di Nueva York per addentrarsi nelle profondità del cosmo.

Insieme a una schiera di straordinari disegnatori, tra cui Nick Bradshaw, Ibraim Roberson, José Luis, Pete Woods, Ario Anindito e Dale Eaglesham, Orlando introdurrà un nuovo cast di personaggi 2099 in una nuova e audace visione della storia Annihilation, che sconvolgerà la galassia. Dopo la serie di inizio anno Miguel O’Hara – Spider-Man 2099, Annihilation 2099 continuerà la tradizione di introdurre nuove versioni delle classiche icone Marvel.

Con uscite settimanali per tutto il mese di luglio, potrete conoscere Nova 2099, Starlord 2099, Red Hulk 2099, Silver Surfer 2099 e assistere al ritorno di Dracula 2099. L’emozionante saga sarà perfetta sia per i nuovi arrivati nel panorama 2099 che per i fan di vecchia data, e prepara i lettori a ciò che accadrà nelle storie 2099 nel corso dell’anno.

