X-Factor: agenti governativi ed influencer mutanti

Tra i nuovi titoli del rilancio degli X-Men etichettato From the Ashes spicca X-Factor, di cui la Marvel ha da poco divulgato i dettagli.

Da sempre X-Factor è stato, in una delle sue varie incarnazione, uno dei titoli satellite degli X-Men più importanti: nato come la riunione dei cinque X-Men originali negli anni ‘80, negli anni ‘90 si è trasformato nella squadra governativa capitanata da Havok, fratello di Ciclope.

In seguito negli anni 2000 è stato rilanciato come agenzia investigativa guidata da Madrox, l’Uomo Multiplo, per poi diventare una sorta di CSI mutante nell’era di Krakoa, guidata da Northstar e Polaris.

Nell’imminente era di From the Ashes, continua la tradizione della squadra mutante governativa con la nuova serie di X-Factor dello scrittore premio Eisner Mark Russell (Fantastic Four: Life Story, The Flintstones) e dell’acclamato disegnatore degli X-Men Bob Quinn (Captain America, Knights Of X), in una versione che ricorda molto anche gli X-Statix.

New X-Men #MarvelComics series rise from the ashes! Stay tuned for more on ‘X-Factor’ and ‘Wolverine,’ two all-new titles launching in the From the Ashes era. pic.twitter.com/GM3WU2NvI0 — Marvel Entertainment (@Marvel) May 6, 2024

Formata dal governo in risposta al dilagare post-Krakoa di gruppi paramilitari mutanti, squadre operative e mercenari, X-Factor sarà guidata da Angelo (membro della prima incarnazione del gruppo) e Havok (capitano della prima versione governativa) e comprenderà reclute come Pyro, Frenzy, Feral e altri. In parte agenti speciali per missioni che richiedono un arsenale di superpoteri e in parte macchina di propaganda per le celebrità, X-Factor combatterà contro fazioni emergenti come i Mutant Underground e X-Term.

Che credano nelle loro azioni o che lo facciano solo per intascare l’assegno, i membri di X-Factor non sono degli sprovveduti quando si tratta di politica losca. Quando i piani nascosti si manifestano, i membri di X-Factor dovranno lottare dall’interno contro le conseguenze oscure e i disastri in termini di opinione pubblica!

FAMA, FORTUNA, MUTANTI! Dalle ceneri di Krakoa, una nuova corsa agli armamenti riguardante i mutanti si estende a tutto il mondo! I governi internazionali stanno costruendo i propri eserciti di mutanti. Ma solo la X-Factor americana ha gli eroi mutanti più potenti, più patriottici e più vendibili per arginare la marea e rendere il mondo sicuro per la democrazia! Unisciti a loro mentre passano da una missione mortale all’altra. Chi morirà? Chi si innamorerà? Chi sarà il primo a vendersi? Mettete mi piace, commentate e iscrivetevi per scoprirlo!

Now it can be told. I will be writing X-Factor. https://t.co/WlGdnUF8Mn — Mark Russell (@Manruss) May 7, 2024

Mark Russel ha parlato così del suo approccio alla serie:

“La cosa che ho sempre amato degli X-Men è che sono prima di tutto personaggi, poi supereroi. Quindi poter scrivere personaggi come Havok, Angel e Frenzy in una realtà post-Krakoa è un’opportunità per scrivere di ciò che mi sta veramente a cuore, ovvero come possiamo aiutarci a vicenda a sopravvivere all’apatia del mondo in cui viviamo?”.

Ecco invece le parole di Bob Quinn sul suo ritorno al mondo mutante:

“È così eccitante tornare a disegnare i mutanti nell’universo degli X-Men e doppiamente eccitante lavorare di nuovo con Mark. A mio avviso, il mix di umorismo e la capacità di Mark di far luce sulle peculiarità della società moderna lo rendono lo scrittore perfetto per affrontare il rilancio di X-Factor. Disegnare questa squadra e ogni svolta inaspettata della storia è stato finora uno spasso, e non vedo l’ora che i lettori possano metterci le mani sopra”.