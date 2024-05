Tra le uscite targate Panini Comics del 16 maggio 2024 continua la saga Droidi Oscuri sulle pagine di Star Wars e arriva un nuovo volume di Avatar.

Inoltre tornano con nuove storie anche Deadly Class e Dhakajaar, mentre torna la serie di Magic di Jed MacKay e Ig Guara in formato Omnibus.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 16 maggio 2024.

Le uscite Panini Comics del 16 maggio 2024

Star Wars 39

Star Wars 107

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #39, Darth Vader (2020) #39

Lando ha recuperato il droide che salverà la vita del fidato amico Lobot, ma prima dovrà scappare dal palazzo di Jabba The Hutt e da un esercito di droidi malvagi e dal… Rancor! A Darth Vader toccherà invece affrontare il droide più potente su Mustafar, e per farlo dovrà prima riguadagnare il controllo sulla Forza.

Avatar: Adattati o Muori

18,00 €

Contiene: Avatar: Adapt or Die (2022) #1/6

Un nuovo fumetto ambientato nell’affascinante mondo di Avatar, la saga ideata da James Cameron! Una storia originale, ambientata anni dopo l’avvento del programma Avatar su Pandora. La dottoressa Grace Augustine avvia le trattative per aprire una scuola per i bambini Na’vi, ma i suoi piani di pace, speranza e unità potrebbero innescare una catastrofe per i più vulnerabili tra gli abitanti del pianeta!

Magic Omnibus

37,00 €

Contiene: Magic #1/15

Nuove avventure dal fantastico mondo di Magic: The Gathering! Il multiverso è in pericolo, e i Planeswalker di Ravnica Ral Zarek, Vraska e Kaya sono sotto attacco. I tre viandanti dimensionali dovranno cercare nuovi alleati e guardarsi le spalle da numerosi nemici per difendere il loro mondo e tutte le realtà parallele dalla letale Marit Lage. In questa raccolta dei primi tre volumi di Magic, Jed MacKay (Moon Knight) e Ig Guara (Ghost-Spider) creano una saga appassionante per uno dei più grandi fenomeni della cultura popolare degli ultimi trent’anni.

Deadly Class 10

Save Your Generation

19,00 €

Contiene: Deadly Class (2014) #45/48

È una nuova era, ma quello che non cambia sono le vecchie abitudini e i rancori mai sopiti! Marcus è perseguitato dai propri demoni ed evita la realtà con sesso, droga e rock’n’roll. Saya si nasconde dall’assassino del fratello, ma per entrambi il passato non è mai troppo distante… e amore e tradimenti tornano in primo piano!

Dhakajaar 3

Ultimo Sangue

19,00 €

I Dhaka sono tornati a volare e Namashee intende sfruttarne il potere per regnare sulle terre libere. Arshal, Raogh e Margat, con l’aiuto degli altri protagonisti di questa innovativa saga fantasy, sono pronti per il confronto finale che deciderà il destino di tutta Dhakajaar! Sullo sfondo, una pericolosa oscurità inizia ad allungare le sue spire sui nostri eroi ignari e un nuovo alleato sta per fare il suo esordio in tempo per vedere versato l’Ultimo Sangue! Matteo Casali e Federica Croci giungono al termine del loro fantastico affresco, mentre l’ultimo tassello dell’entusiasmante e inedita struttura GDR realizzata in collaborazione con Need Games permetterà di portare le vostre esperienze ruolistiche su un nuovo livello!

Star Wars: Storie dall’Iperspazio 2

Feccia e Malvagità

Star Wars Collection

16,00 €

Contiene: Star Wars: Hyperspace Stories (2023) #5/8

Da un capo all’altro della galassia, le forze del male diventano più forti. Sindacati criminali tramano nell’ombra, mentre feroci cacciatori di taglie danno la caccia sia ai colpevoli che agli innocenti. Boba Fett, Jabba The Hutt, il Conte Dooku e Kylo Ren sono i protagonisti di questo volume antologico rivolto ai lettori di tutte le età.

Star Wars 5

La Strada verso la Vittoria

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #26/30

Con la Flotta Ribelle finalmente riunita, è tempo che Leia Organa e Mon Mothma mandino a tutta la galassia il messaggio che la ribellione all’Impero di Palpatine è più forte che mai. Nel frattempo, Lady Qi’ra dell’Alba Cremisi ha attivato i suoi agenti dormienti, e due di loro hanno sottratto un segreto troppo importante perché possa essere consegnato all’Alleanza Ribelle. Infine, Luke Skywalker si imbarca in una missione disperata che metterà alla prova le sue crescenti abilità Jedi.