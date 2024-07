Tra le uscite targate Panini Comics del 25 luglio 2024 troviamo due uscite a tema Alien, in vista dell’uscita al cinema di Alien: Romulus il prossimo 14 agosto.

Inoltre arriva il “manga USA” Phenomena di Brian Michael Bendis e André Lima Araujo e continua la saga crossover di Star Wars Droidi Oscuri con le storie dedicata ai Cacciatori di Taglie (nella conclusione della serie) e alla Squadra D, il team formato dai più celebri droidi apparsi nei vari film e serie TV, oltre alla serie regolare de L’Alta Repubblica.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 25 luglio 2024.

Le uscite Panini Comics del 25 luglio 2024

Star Wars: L’Alta Repubblica 7

Star Wars: L’Alta Repubblica 39

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2023) #3

Lourna Dee è in fuga a bordo della sua nave, la Ataraxia, tallonata dagli Hutt. Toccherà a Keeve Trennis abbordare la nave e affrontare la malvagità della ex Nihil. Ma uno scontro aperto con la spietata Lourna potrebbe significare la perdita di molte vite, e Keeve dovrà essere pronta a fare delle scelte difficili…

Teenage Mutant Ninja Turtles 68

13,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #130, FCBD 2022: Teenage Mutant Ninja Turtles #1 (I), Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game – Opening Moves (2022) #1/2

Le Rane Punk, un dottore pazzo, franken-mutanti, poteri psichici e… un grosso problema in arrivo da Burnow Island. Le prime avvisaglie della saga delle Tartarughe Ninja più incredibile di sempre, con Shredder alle prese con le macchinazioni del Re dei Topi e dei suoi nuovi alleati. Inoltre, ciliegina sulla torta, un omaggio moderno alla primissima avventura delle TMNT.

Phenomena 1

La Città Dorata degli Occhi

12,00

Contiene: Phenomena vol. 1: The Golden City of Eyes.

UN’AVVINCENTE STORIA FANTASY DI BRIAN M. BENDIS (ULTIMATE SPIDER-MAN) E ANDRÉ LIMA ARAÚJO (BLACK PANTHER)

In un mondo futuristico stravolto da un misterioso “fenomeno”, tre giovani orfani guerrieri devono raggiungere una città magica e misteriosa. Durante il viaggio, fra battaglie e pericoli, dovranno scoprire il loro passato e capire quale sia il loro scopo. Consigliato ai fan di Alita – L’Angelo della Battaglia!

Star Wars: Droidi Oscuri – Squadra-D

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Dark Droids: D-Squad (2023) #1/4

Un terribile flagello sta corrompendo i droidi della galassia! Per combattere questa minaccia, R2-D2 deve mettere insieme un team di droidi: la Squadra-D! Il sadico Triplo Zero, i mercenari IG-88 e 4-LOM e Chopper da Star Wars Rebels dovranno fare del loro meglio per salvare Ci-Trepio… e la galassia intera!

Star Wars – Cacciatori di Taglie 7

Droidi Oscuri

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Bounty Hunters (2020) #35/42

Dopo la battaglia con la Squadra Inferno, Valance e T’onga si uniscono ai cacciatori di taglie più pericolosi della galassia per salvare dal Sole Nero… Boba Fett?! Inoltre, la saga dei Droidi oscuri getta una lunga ombra, con i cacciatori di taglie che devono tentare di salvare Beilert Valance. Tutto questo nel volume finale di una serie amatissima dai fan!

Alien 5

Seconda Serie, vol. 2: Discendenza

19,00 €

Contiene: Alien Annual (2023) #1, Alien (2023 B) #1/4

L’astronave della mega-corporazione WeylandYutani Descendant solca le gelide tenebre dello spazio profondo per raggiungere una sperduta luna chiamata LV-695. Qui, non molto tempo fa, ha avuto luogo un disastro che ha portato alla morte di svariate persone, inclusa una famosa scienziata che studiava nuove strategie di terraformazione. Sul planetoide, infatti, ha avuto origine una nuova variante di Xenomorfo, forse persino più letale della precedente. Declan Shalvey e Andrea Broccardo portano a termine la loro sorprendente run dedicata all’alieno più letale dell’universo!

Aliens Omnibus: Le Storie Classiche 4

94,00 €

Contiene: Aliens: Fast Track to Heaven (2011) #1, Aliens: Colonial Marines – No Man Left Behind (2012) #1, Alien: Isolation (2014) #1, Aliens: Defiance (2016) #1/12, Aliens: Dead Orbit (2017) #1/4, Aliens: Dust to Dust (2018) #1/4, Aliens: Resistance (2019) #1/4, Aliens: Rescue (2019) #1/4, Alien: The Original Screenplay (2020) #1/5, William Gibson’s Alien3: The Unproduced Screenplay (2018) #1/5, Dark Horse Presents (2011) #12 (I), #13 (I), #14 (XIV), #15 (VI), #16 (II), #17 (IV), Free Comic Book Day 2016: Aliens #1

Il quarto e conclusivo volume della riedizione integrale e cronologica di tutti gli Xeno-comics classici! Contiene piccoli capolavori scritti e disegnati da autori del calibro di Brian Wood, John Layman, Gabriel Hardman, James Stokoe e Sam Kieth, oltre alla trasposizione a fumetti della prima stesura della sceneggiatura del film Alien e a quella scritta da William Gibson per il terzo film del franchise e mai utilizzata.