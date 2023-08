Declan Shalvey rilancia Alien, e questa volta è anche ai disegni

L’attuale serie di fumetti Alien della Marvel, la terza, terminerà con il prossimo numero, il #5, che conclude l’attuale arco narrativo “Thaw” dello scrittore Declan Shalvey e del disegnatore Andrea Broccardo.

Ma questa è solo la fine di un capitolo: quello nuovo inizierà in una nuovissima serie Alien, sempre a firma di Declan Shalvey e Andrea Broccardo che sarà lanciata a novembre, dopo un Alien Annual in ottobre.

Un’interessante novità di questa serie è che Shalvey, che la sta scrivendo, si dividerà anche i compiti artistici con Broccardo: Shalvey disegnerà i flashback di un equipaggio condannato che si è scontrato con uno Xenomorfo, mentre Broccardo mostrerà gli effetti odierni di quella precedente missione andata male.

You had me at ‘brilliant’ Danny!

Seriously though, Danny is knocking it out if the park in our ALIEN ANNUAL https://t.co/Ow9iCK5Sp1

— Declan Shalvey: OLD DOG (@declanshalvey) August 1, 2023