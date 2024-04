Tra le uscite DC targate Panini del 25 marzo 2024 prosegue la saga Gotham War sulle pagine di Batman, mentre esordisce con uno speciale Blind Pack la nuova serie Batman e Robin.

Inoltre in occasione uno speciale albo contenente il primo episodio di Preacher con una nuova cover realizzata in occasione della presenza di Glenn Fabry al Comicon di Napoli e L’Enigmista: Anno Uno, lo speciale prequel del film The Batman scritto dall’interprete dell’Enigmista, Paul Dano.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 25 aprile 2024.

Le uscite DC Panini del 25 aprile 2024

Batman e Robin 1

Blind Pack

DC Select 17

7,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #1/2

Il Cavaliere Oscuro e il Pettirosso tornano in una nuovissima serie scritta dall’architetto DC Joshua Williamson e disegnata dal fuoriclasse italiano Simone Di Meo!

Bruce Wayne e suo figlio Damian sono ai ferri corti da mesi, ma per loro è arrivato il momento di riavvicinarsi e difendere insieme Gotham City!

Nel frattempo, un misterioso criminale è pronto ad attuare la sua vendetta… Robin riuscirà a sfruttare le sue abilità investigative e a fermarlo?

Per il Ragazzo Meraviglia, tuttavia, un’altra minaccia si profila all’orizzonte… il primo giorno di scuola!

Batman 93

5,00 €

Contiene: Catwoman (2018) #58, Batman/Catwoman: The Gotham War – Red Hood (2023) #2

Gotham War si avvia all’epica conclusione!

Le fazioni in campo tentano il tutto per tutto e la sicurezza di Gotham è a rischio!

Red Hood fatica a ritrovare il proprio posto, finché le azioni di Batman non falliscono… in senso positivo!

Volano i colpi, i segreti vengono alla luce e gli affetti vacillano… Cosa resterà quando la polvere si sarà posata?

Wonder Woman 2

Wonder Woman 49

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #2

Wonder Woman è una fuorilegge nel mondo degli uomini!

Ricercata dalla giustizia, Diana si prepara a combattere contro il Comandante Steel e i suoi uomini.

Ma tra gli avversari che dovrà affrontare c’è anche una sua vecchia conoscenza: Steve Trevor!

La Principessa di Themyscira contro un intero esercito, nel nuovo ciclo narrativo firmato da Tom King e Daniel Sampere!

Lanterna Verde di Geoff Johns 19

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #45/46, Blackest Night (2009) #3/4

La Notte più profonda arriva alle sue tragiche conseguenze!

I morti sono tornati in vita e intendono uccidere chiunque provi un’emozione.

Le Lanterne di ogni colore dovranno mettere da parte le loro divergenze se vorranno resistere all’attacco di questa forza oscura!

Una gemma immortale a cura di Geoff Johns e con le splendide matite di Ivan Reis e Doug Mahnke.

Preacher 1

Celebration Edition

7,00 €

Contiene: Preacher (1995) #1

Un’edizione speciale one-shot dedicata al primo numero spillato di Preacher per uno dei fumetti più iconici degli anni 90!

Copertina inedita di Glenn Fabry!

Da qui parte la storia del predicatore Jesse Custer, scritta da Garth Ennis e disegnata da Steve Dillon.

Il fumetto che ha ispirato la serie in streaming su Netflix.

Tim Drake: Robin 2

DC Special

14,00 €

Contiene: Tim Drake: Robin (2022) #7/10

Un nuovo capitolo della saga del Pettirosso è appena cominciato, ma non ci vorrà molto prima che il caos giunga alla Marina di Gotham!

Batwoman si presenta con un mistero che solo il miglior Robin del mondo potrebbe risolvere… sempre che i due trovino il modo di collaborare!

E sarà bene che ci riescano in fretta se intendono sconfiggere i letali Mostri del Caos!

L’estroso Nikola Cizmesija (Sword of Azrael) affianca Meghan Fitzmartin per il gran finale della serie sul Ragazzo Meraviglia detective!

L’Enigmista: Anno Uno

DC Black Label Complete Collection

27,00 €

Contiene: The Riddler: Year One (2022) #1/6

Prima di dare filo da torcere al Batman di Robert Pattinson, l’Enigmista era un anonimo analista di Gotham City.

Ma come ha fatto Edward Nashton a scoprire i segreti più oscuri della città e a sfruttarli per colpirla al cuore?

Grazie alle inquietanti matite di Stevan Subic, entrerete nella folle mente di una persona traumatizzata che sta per diventare un supercriminale!

Scritto da Paul Dano, l’attore che ha prestato il volto a questa nuova disturbante incarnazione dello storico avversario del Cavaliere Oscuro!

Notte Oscura – Una Vera Storia di Batman

Dc Black Label Deluxe

20,00 €

Contiene: Dark Night – A True Batman Story (2016) #1

Negli anni 90, Paul Dini era uno sceneggiatore in ascesa per la televisione… ma una notte tutto sarebbe cambiato.

Aggredito e brutalmente picchiato, rischiò infatti di perdere la vita. Il processo riabilitativo fu lungo, ostacolato dalla partita che si giocava nella sua testa, dove Joker, Harley Quinn e il Pinguino lo tormentavano.

Ma, nei momenti più bui, a fianco delle vittime c’è sempre Batman!

Una graphic novel-verità sul potere salvifico delle storie, da due dei professionisti più amati del fumetto USA!

Soul Plumber: Con Amici come Questi…

Dc Horror

20,00 €

Contiene: Soul Plumber (2021) #1/6

Edgar Wiggins è un ex studente di seminario intenzionato a salvare le anime degli abitanti di Indianapolis!

Dopo aver partecipato a un incontro tenuto in un hotel da un misterioso gruppo chiamato Soul Plumbers, Edgar scopre il segreto per liberare le anime dal giogo di Satana!

Tuttavia, rubati i progetti per la creazione del macchinario usato dai Soul Plumbers, Edgar libera accidentalmente un pericoloso alieno interdimensionale.

Una bizzarra, psichedelica e biblica storia firmata da Marcus Parks e Henry Zebrowski per i folli disegni di John McCrea e P.J. Holden!