One Piece 1103: anticipazione e data di uscita del nuovo episodio

L’anime di One Piece prosegue episodio dopo episodio e adesso ha raggiunto una nuova intensa parte dell’Arco Egghead. Infatti a tal proposito l’anime ha rivelato l’anticipazione e anche la data di uscita ufficiale del prossimo episodio. Si tratta chiaramente del 1103 e One Piece ha impressionato i fan nelle ultime settimane con il primo vero scontro dell’arco narrativo in corso che ha visto Rufy scatenarsi senza freni con il suo Gear Fifth per affrontare Rob Lucci in una grande rivincita.

E infatti un questa fase accesa i fan hanno potuto constatare che il divario di potere tra i due è molto ampio, dato che Rufy ha letteralmente dominato sul nemico. Ma in questa fase dello scontro l’anime ha anche chiarito che c’erano cose su cui entrambe le parti dovevano concentrarsi maggiormente mentre il caos continua a scoppiare nel laboratorio dell’isola del futuro.

Con Vegapunk che cerca l’aiuto di Cappello di Paglia per fuggire dall’isola, i protagonisti devono fronteggiare il CP0 che guida la Marina in un grande assalto al laboratorio per eliminare lo scienziato. E adesso l’anime ha rivelato che da questo momento in poi la situazione diventerà sempre più caotica. Queste battaglie sono solo un piccolo frammento di ciò che verrà rivelato poiché anche Jewelry Bonney sta cercando di eliminare Vegapunk per riportare in qualche modo indietro l’orologio su ciò che è accaduto a suo padre.

E l’anticipazione del prossimo episodio che si può guardare in cima al presente articolo, dà ai fan un assaggio di quello che vedranno.

L’episodio 1103 di One Piece si intitola “Riporta indietro mio padre! Il futile desiderio di Bonney!” E di seguito ne riportiamo la sinossi:

“Cosa potrebbe pensare lo scienziato? Anche quando messo alle strette da Bonney, Vegapunk rimane in silenzio sul motivo per cui ha modificato Kuma. Tuttavia, i sentimenti intensi della figlia per suo padre superano la sua determinazione, e lei fa leva sulla verità!”.

Il prossimo episodio di One Piece sarà trasmesso in Giappone domenica 5 maggio, e sarà visibile sia One Piece Episode 1103 sia su Crunchyroll che su Netflix.

Fonte – Comicbook