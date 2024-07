DC All In: Poison Ivy e Swamp Thing nel crossover più verde possibile ad Halloween

Poison Ivy è tra le poche serie che non cambieranno team creativo in occasione di DC All In, ma in compenso sarà coinvolta in un crossover con Swamp Thing.

I due guardiani del “Verde” saranno infatti protagonisti dello speciale Poison Ivy – Swamp Thing: Feral Trees, scritto da G. Willow Wilson, sceneggiatrice della serie regolare di Poison Ivy, e disegnato da Mike Perkins, artista sempre più spesso legato ai progetti relativi a Swamp Thing.

DC will be releasing a new one-shot “Poison Ivy/Swamp thing:Feral trees” by G.Willow Wilson and Mike Perkins releasing on 30th October!

“There is something wrong with the trees. A presence screaming out in pain—tearing, gnashing, and gnawing through the very fabric of the… pic.twitter.com/qVrVTYVuAP

