Sakamoto Days: il regista rompe il silenzio sul progetto anime

Sakamoto Days ha conquistato subito tantissimi fan da ogni parte del mondo da quando ha debuttato su Weekly Shonen Jump. E dall’annuncio dell’anime sono tutti decisamente elettrizzati. Infatti anche se mancano mesi alla sua uscita, tutti sono in fermento. La serie shonen d’azione ha fatto il suo debutto nel 2020 con un discreto successo, ma da allora ha superato le aspettative di tutti. Dallo stile di disegno del mangaka, ai suoi personaggi, Sakamoto Days è pronto a debuttare sul piccolo schermo con una serie anime eccellente. E ora il suo regista ha finalmente cominciato a parlare sulla produzione.

I primi dettagli quindi arrivano dal regista Masaki Watanabe, recentemente intervistato da TSM Entertainment. In questa occasione i0l regista di Sakamoto Days ha potuto condividere la sua visione dell’anime. A quanto pare, il regista vuole evidenziare nello show tre elementi unici, proteggendo allo stesso tempo l’umorismo del manga.

“Quando ho letto per la prima volta il manga Sakamoto Days, ricordo di essermi emozionato per le scene d’azione dinamiche. Per l’anime, vorremmo incanalare quell’emozione attraverso l’azione e la velocità sfruttando il movimento, i colori e i suoni unici dell’animazione. Speriamo di preservare l’umorismo diffuso in tutta la storia, descrivendo al contempo pienamente il personaggio di Nakamoto come il sicario che ama la famiglia e che non uccide. L’intero staff di produzione è attualmente al lavoro, quindi aspettate pazientemente fino alla première della serie“, ha condiviso Watanabe.

Purtroppo, i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di vedere Sakamoto Days debuttare sul piccolo schermo. La premiere dell’anime è prevista per gennaio 2025. Nel frattempo però, gli appassionati possono seguire il manga o recuperare i capitoli persi sull’app Manga Plus di Shonen Jump.

Gli eventi del manga shonen scritto e disegnato da Yuto Suzuki ruotano attorno a Taro Sakamoto. Si tratta del protagonista che svolgeva l’attività di sicario, un tempo temuto e ammirato da chiunque, fino a quando non si innamora. Ritiratosi quindi dal lavoro, si sposa e, con la paternità e il trascorrere del tempo, ingrassa. Il paffuto gestore di un tranquillo negozio di quartiere è un ex sicario leggendario, intento a proteggere la sua famiglia dai pericoli.

Fonte – Comicbook