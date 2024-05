Sakamoto Days: quando uscirà l’anime?

Finalmente l’adattamento anime di Sakamoto Days ha una finestra di uscita ufficiale! Dopo anni di attese e speranze da parte del fandom della serie manga, oggi è possibile gioire perché ci sono grandissime novità legate alla serie shonen. Infatti il team di TMS Entertainment ha condiviso i piani ufficiale per l’adattamento animato del manga di successo e lo ha fatto con il primo trailer ufficiale che mostra ai fan Taro Sakamoto in azione e a colori.

Come si può vedere in cima al presente articolo condiviso, il primo trailer di Sakamoto Days dimostra perché questa commedia d’azione è diventata un cult. TMS Entertainment darà vita a Taro Sakamoto sul piccolo schermo e l’animazione del trailer è incredibilmente dettagliata. E solo per questo dettaglio i fan della serie non si lasceranno scappare mai questo progetto.

Con un trailer e un poster pubblicati, l’anime Sakamoto Days è diventato l’argomento più importante all’interno del fandom degli anime. Si scopre quindi che l’anime di Sakamoto Days debutterà sul piccolo schermo a gennaio 2025. E sebbene non ci siano ancora dettagli su dove l’anime sarà trasmesso, la scorsa settimana sono emerse notizie che lo collegano a Netflix. Sono molte le informazioni che i fan vorranno scoprire come anche il numero degli episodi di questa prima stagione, e la speranza più diffusa è che si possa trattare di tanti episodi.

Sakamoto Days ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha a novembre del 2020. Scritto e disegnato dal mangaka Yuto Suzuki, gli eventi ruotano attorno al protagonista, Taro Sakamoto. Si tratta di un ex leggendario sicario dalla forza smisurata e senza eguali, ed era un membro di spicco dell’Ordine, il gruppo più potente e spietato dell’Associazione degli Assassini.

Dopo anni passati ad uccidere con destrezza e freddezza, Sakamoto si innamora di una ragazza e decide di abbandonare il lavoro da sicario per sposarsi con lei e metter su famiglia, aprendo un mini-market e mettendo su peso. Tuttavia, la sua tranquilla vita familiare è turbata ancora dal suo oscuro passato: un’importante taglia pende sulla sua testa. Incontrerà Shin, un sicario con il potere di leggere la mente, e con Lu, erede di un’importante triade cinese, darà il via ad una serie di avvenimenti che costringeranno Sakamoto a dover ricorrere nuovamente alle sue abilità per proteggere la propria vita e quella della sua famiglia.

