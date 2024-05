Sakamoto Days: a breve annunciano la trasposizione animata?

Uno degli adattamenti anime più attesi è Sakamoto Days, la storia di un umile proprietario di un negozio che, nei suoi giovani anni, era l’equivalente di John Wick. Desiderando lasciarsi alle spalle i giorni da assassino, il passato torna a farsi vivo nella sua vita quotidiana mentre il manga di Shonen Jump continua a guadagnare popolarità fino ad oggi. In un nuovo report sembra che un adattamento anime della serie potrebbe non solo essere in sviluppo, ma potrebbe essere rilasciato molto prima di quanto molti si aspettassero.

Il nuovo report, pubblicato dall’outlet License Global, elenca una serie di progetti che saranno rilasciati da Netflix sia nel 2024 che nel 2025. Tra i molti progetti che includono titoli come Stranger Things Stagione 5, Squid Game Stagione 2, One Piece Stagione 2 e Bridgerton Stagione 3, License Global ha inserito una vera sorpresa per gli appassionati di anime. Sakamoto Days è elencato come una nuova uscita nel 2024, anche se una data di uscita deve ancora essere rivelata.

Sakamoto Days x Netflix Netflix sta creando un roster interessante quando si tratta di tutto ciò che riguarda l’anime. Agendo come servizio di streaming esclusivo per serie importanti come Baki The Grappler, Beastars, JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean e Terminator Zero, non sorprende che la piattaforma abbia acquisito Sakamoto Days. Dato che il servizio di streaming ha recentemente iniziato a trasmettere nuovi episodi di One Piece su base settimanale, sarà interessante vedere se Netflix farà lo stesso con il racconto di Taro Sakamoto o se la piattaforma deciderà di rilasciare tutti gli episodi in una sola volta.

La storia mette al centro Taro Sakamoto, classificato come l’assassino definitivo, temuto dai cattivi e ammirato dai sicari. Ma un giorno… si innamorò! Pensionamento, matrimonio, paternità e poi… Sakamoto prese peso! Il ragazzo robusto che gestisce il negozio di quartiere è in realtà un ex leggendario sicario! Riuscirà a proteggere la sua famiglia dal pericolo?”

Fonte Comic Book