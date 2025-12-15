My Hero Academia: le voci che hanno accompagnato il viaggio

Con la conclusione dell’anime di My Hero Academia, non sono stati solo i fan a salutare questa lunga avventura: anche i doppiatori giapponesi hanno voluto condividere messaggi di addio, pieni di gratitudine, emozione e consapevolezza per un percorso durato quasi dieci anni.

Daiki Yamashita, voce di Izuku Midoriya, ha raccontato quanto My Hero Academia sia un’opera nata dall’anima di Kōhei Horikoshi e portata avanti grazie al desiderio collettivo di tutte le persone coinvolte. Essere parte di questo “One For All” creativo, per lui, è stato un onore. Nel suo messaggio emerge il desiderio di continuare a camminare in avanti, proprio come Deku, insieme alle persone incontrate lungo questo viaggio. Un saluto che suona come una promessa: PLUS ULTRA, anche dopo la fine.

Nobuhiko Okamoto, che per dieci anni ha dato voce a Bakugo, ha parlato di quanto questo ruolo lo abbia spinto a superarsi continuamente. Diventare Bakugo non è stato solo un lavoro, ma un percorso personale fatto di emozioni e lezioni. Per lui, Kacchan resterà per sempre il più grande degli eroi.

Yuki Kaji ha invece espresso una gratitudine profonda per aver potuto conoscere Shoto Todoroki e per aver preso parte a un progetto così importante, ringraziando Horikoshi, lo staff e i fan. Un sentimento condiviso anche da Junichi Suwabe, voce di Eraser Head, che ha sottolineato quanto sia raro vedere un anime arrivare davvero alla fine della storia originale.

Messaggi intensi sono arrivati anche da chi ha interpretato personaggi più complessi e tormentati, come Endeavor e Shigaraki. Tetsu Inada ha raccontato di essersi “consumato fino all’ultima fiamma” pur di incarnare Endeavor fino in fondo, mentre Kouki Uchiyama ha ricordato quanto sia stato prezioso far parte di una serie così longeva, capace di raccontare drammi profondi sia dal lato degli eroi che dei villain.

Tra nostalgia e speranza, Yuichi Nakamura ha parlato di Hawks come di un ruolo diventato parte della sua vita, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno. Ayane Sakura e Kaori Hazuka, infine, hanno salutato i fan con parole delicate, ricordando quanto questi personaggi abbiano continuato a crescere restando fedeli a se stessi.

Più che semplici addii, questi messaggi sembrano un’ultima, grande stretta di mano tra chi ha raccontato My Hero Academia e chi lo ha amato. Un modo per dirci che, anche se l’anime è finito, il suo cuore continuerà a battere ancora a lungo.