My Hero Academia: si chiude oggi un viaggio durato nove anni

C’è un momento che prima o poi arriva per ogni lunga storia, e oggi è quel momento anche per My Hero Academia. Con l’episodio 170 si chiude ufficialmente l’anime di My Hero Academia, dopo otto stagioni e un percorso iniziato nel 2016. Nove anni che, volenti o nolenti, hanno accompagnato tantissimi di noi, tra attese, teorie, momenti esaltanti e altri decisamente più duri. Arrivare oggi alla fine lascia quella sensazione strana, un misto di soddisfazione e nostalgia, come quando saluti qualcosa che ti ha fatto compagnia per tanto tempo.

Quando My Hero Academia è arrivato per la prima volta sugli schermi sembrava “solo” una nuova serie shōnen con tanta energia e idee interessanti. Col passare delle stagioni, però, è diventato molto di più. Grazie al lavoro di Studio Bones e al mondo creato da Kōhei Horikoshi, seguire Midoriya e i suoi compagni è diventato quasi un appuntamento fisso, qualcosa di familiare, che cresceva insieme a chi lo guardava. Non era solo seguire una storia di eroi: era crescere insieme a loro.

In questi anni l’anime ha saputo alternare momenti di pura esaltazione ad altri più cupi e dolorosi, raccontando cosa significa davvero diventare un eroe. Non solo forza, ma responsabilità, sacrificio, scelte difficili. Ed è forse questo che ha reso My Hero Academia così amato: la sua capacità di parlare di fragilità, fallimenti e seconde possibilità, anche quando tutto sembra perduto.

La conclusione della serie animata arriva accompagnata da una key visual finale e da un’illustrazione speciale realizzata dallo stesso Horikoshi per celebrare l’ultimo episodio. Un gesto semplice, ma carico di significato, che chiude idealmente il cerchio tra manga e anime. Un ultimo saluto a un mondo che, per molti, è stato una casa per quasi un decennio.

Oggi My Hero Academia non è solo una serie che finisce. È un pezzo di tempo che se ne va. È ricordare quando si aspettava una nuova stagione, quando un episodio lasciava senza fiato, quando un personaggio diventava improvvisamente importante. La storia si conclude, sì, ma ciò che ha lasciato resta: nelle emozioni, nei ricordi e in quel senso di ispirazione che ha sempre cercato di trasmettere.

Il viaggio è finito. Ma l’impatto di My Hero Academia continuerà ancora a lungo.