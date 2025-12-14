Studio Gainax: chiude per sempre il leggendario studio di animazione di Neon Genesis Evangelion

Studio Gainax rappresenta una parte importantissima nella storia degli anime, in quanto ha dato vita ad alcune delle serie più iconiche mai viste. Famosa per serie come Neon Genesis Evangelion, studio Gainax ha avviato la sua attività nel 1984, contribuendo a inaugurare una nuova era di serie anime grazie che avrebbe rivoluzionato il medium. Tuttavia, negli ultimi anni l’azienda ha condiviso brutte notizie riguardo il suo stato di salute economica, culminando con l’inevitabile chiusura.

Hideaki Anno, il creatore di Neon Genesis Evangelion e uno dei membri più noti della Gainax, ha condiviso una dichiarazione confermando la chiusura di Gainax. Nel comunicato ufficiale conferma che come annunciato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2025, lo studio di animazione Gainax Inc. ha completato la sua riorganizzazione fallimentare e ha cessato di esistere come società. Dunque la sua storia si conclude dopo quasi 42 anni di attività. Anno aggiunge di essere deluso da quanto accaduto soprattutto perché ha fatto parte dell’azienda per oltre 20 anni come azionista.

Il famoso regista esprime profonda gratitudine e rispetto verso tutte le aziende collegate che hanno lavorato collaborato anche gratuitamente, per ricostruire e successivamente riorganizzare Gainax dopo l’arresto dell’allora CEO Maki Tomohiro nel 2019. Questa collaborazione ha permesso di gestire correttamente i diritti per ogni opera, trasferirli e trasferire tutti i risultati di produzione e altri materiali, e restituirli in sicurezza ai rispettivi titolari dei diritti e creatori.

Fortunatamente, la chiusura di Gainax non significa che Shinji Ikari e gli agenti della NERV siano finiti per sempre. Infatti l’anno scorso, Studio Khara ha assunto il controllo di molte delle proprietà di Gainax dopo l’annuncio di bancarotta. Non ci sono dubbi sul fatto che il miglior lavoro realizzato da Gainax sia Neon Genesis Evangelion che, premiata con numerosi riconoscimenti, è considerato uno degli anime più acclamati e influenti di tutti i tempi. Inoltre l’opera è caratterizzata dalla presenza di numerosi riferimenti religiosi e da una profonda introspezione psicologica dei personaggi, portata avanti tramite diversi monologhi interiori dei protagonisti.