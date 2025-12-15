One Piece: qual è l’attuale livello di forza di Shanks?

Uno dei personaggi più misteriosi e assolutamente più forti di One Piece non può che essere Shanks. Tuttavia sono molti i fan che si chiedono quale sia il vero livello dell’Imperatore del Mare e il capitolo 1168 di One Piece ha anticipato il motivo secondo il quale Shanks fosse più forte prima e perché nella fase attuale del manga non raggiungerà mai più quel livello. Questo dettaglio emerge con un’intrigante implicazione confermata indirettamente da Harold. Per anni, tantissimi appassionati hanno messo in piedi molte teorie legate alla sua forza e alle sue vere intenzioni, che ha chiarito l’ultimo flashback di One Piece. Il Rosso, infatti, si era infiltrato a Marijoa solo per raccogliere informazioni e pianificare qualcosa contro i Nobili Mondiali.

Il flashback ha anche rivelato che il fratello di Shanks, Shamrock, era probabilmente molto più forte di Shanks quando erano insieme. Questo si collega direttamente alla natura del potere concesso da Im, che potenzia le abilità di chiunque lo riceva. Inoltre più stretto è il legame che Im conferisce, più forte diventa il destinatario. A rafforzare questo concetto ci pensa il capitolo 1168, intitolato “Le nevi di Elbaph“, come anche è accaduto a Harold il cui potere era aumentato considerevolmente dopo aver stretto un legame più profondo con Im. Dunque, poiché Shanks aveva ricevuto anche lui il marchio di Im, era più forte in passato rispetto al presente dopo aver perso il braccio.

Shanks aveva ricevuto un marchio da Im chiamato “Patto Superficiale”, che si rivela essere solo un assaggio del vero potere ottenuto formando un legame totale con Im. Si diceva che anche questo frammento di potere garantisse uno stato di forza senza pari. Poiché Shanks alla fine ha perso questo potere con braccio sinistro, è rimasto senza questa fonte di forza oltre che di un arto. Tuttavia era quello che il pirata voleva, ossia recidere ogni residuo collegamento a Im ed essere libero.

Sebbene il Rosso abbia continuato a rafforzarsi anche senza il supporto di Im, potrebbe non raggiungere mai il livello che gli garantiva. Dunque Shamrock rappresenta la controparte malvagia e più potente di Shanks, il che suggerisce che la battaglia finale contro i nemici sarà estremamente difficile per i pirati. Fortunatamente, questi eventi spingeranno Shanks a scatenare tutta la sua forza nella sua battaglia fatale contro suo fratello, nonché uno dei probabili scontri finali in One Piece. Questo permetterà ai lettori di scoprire se Shanks è più forte nel presente o quando godeva del legame con Im.