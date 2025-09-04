One Piece: chi è la madre di Shanks?

La saga finale di One Piece ha svelato diversi dettagli, su Shanks il Rosso e nonostante l’Imperatore del Mare non sia comparso nell’arco di Elbaf, si trova in qualche modo al centro delle discussioni. Tutti fan conoscono quanto sia carismatico, al punto da spingere Rufy a prendere il mare e diventare un pirata, e quanto sia potente, tanto da riuscire a porre fine alla guerra di Marineford da solo.

Ma One Piece ha iniziato a svelare il suo passato solo negli ultimi archi narrativi. Roger e Rayleigh lo hanno trovato in uno scrigno del tesoro durante l’Incidente di God Valley per poi prendersi cura di lui. Dopo la morte di Roger, Shanks crea la sua ciurma fino a diventare Imperatore, eppure questo personaggio discende da una famiglia potente e importante.

Suo padre, infatti, è Saint Garling Figarland e Shanks ha un fratello gemello, Shamrock. Ma chi è la madre di Shanks? Il capitolo più recente di One Piece ne mostra brevemente il suo aspetto, senza rivelare il volto poiché di spalle, con un abito scuro e mentre si prendeva cura dei due infanti.

Questo accadde più o meno nello stesso periodo dell’Incidente di God Valley, che separò Shanks da sua madre. I Draghi Celesti distrussero completamente l’isola e uccisero gli abitanti del posto solo per divertirsi. Non è chiaro come Shanks sia finito in uno scrigno del tesoro, ma è possibile che qualcuno lo abbia messo lì per salvarlo dal massacro dell’isola. Nonostante non si conoscano i lineamenti del viso della madre di Shanks, di può confermare che non era un Drago Celeste.

L’arco di Elbaf ha poi presentato Shamrock, visivamente identico al Rosso, che rivela che Shanks sa di discendere da una famiglia potente ma si rifiuta di diventare un Drago Celeste in quanto vuole continuare a vivere come pirata e le ragioni dietro questa scelta sono profonde. La storia di fondo in corso nell’arco narrativo di Elbaf sarà solo un assaggio, e One Piece permetterà di scoprire qualcosa in più sul destino di sua madre. E, dato che il manga si trova nella Saga Finale, i lettori avranno la possibilità di scoprire molte più informazioni su questo misterioso Imperatore.