One Piece: una nuova teoria spiega il vero motivo sul braccio perso di Shanks

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece sta finalmente portando Shanks sotto i riflettori, anche se non nel modo in cui i fan si aspettavano. Gli ultimi capitoli del manga hanno infatti introdotto il fratello gemello di Shanks, Shamrock, cavaliere divino, confermando finalmente che Shanks è un Figarland, come già anticipato nel film One Piece Film: Red. Shamrock ha solo brevemente accennato alla sua relazione con Shanks finora, con l’imperatore che non vuole avere niente a che fare con la sua nobile stirpe. Questo potrebbe persino nascondere un altro aspetto importante del personaggio di Shanks. Si tratta del suo braccio mancante e il motivo per cui lo ha dato a un Re del mare tanti anni fa.

Il capitolo 1140 di One Piece ha introdotto due nuovi Cavalieri Divini, svelando la loro capacità di teletrasportarsi usando i cerchi di evocazione chiamati pentagrammi dell’abisso. St. Killingham, uno dei nuovi Cavalieri Divini, spiega che solo coloro che hanno un certo marchio possono essere evocati dal pentagramma dell’abisso. Se così fosse, è possibile che Shanks abbia intenzionalmente lasciato che il Re del Mare gli portasse via il braccio sinistro a causa del marchio di evocazione su di esso, togliendo così ai Draghi Celesti la capacità di evocarlo a loro piacimento.

Un’altra idea interessante è che Shanks potrebbe aver scelto di perdere il braccio per distinguersi dal fratello gemello Shamrock. I due fratelli sono praticamente identici al punto che nel capitolo 1138 persino le guardie del castello di Aurust confondono Shamrock con Shanks nonostante le fervide affermazioni di Rufy secondo cui Shanks non attaccherebbe inutilmente qualcuno. Nello stesso capitolo, anche Loki deduce immediatamente che Shanks e Shamrock devono essere imparentati. Questo probabilmente giustifica più che ampiamente il fatto che Shanks non voglia essere confuso con Shamrock.

Se questa teoria fosse confermata si tratterebbe di un retcon, poiché il vero motivo per cui Shanks ha perso il braccio è piuttosto banale. In un’intervista con tutti i precedenti editor di One Piece intitolata “Grand Meeting” del 2010, Kaoru Kushima, il primo editor della serie, rivela che il vero motivo per cui Shanks ha perso il braccio era semplicemente quello di rendere la serie più interessante.

Fonte – Comicbook