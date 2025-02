One Piece 1138: svelato il passato di Shanks e di Shamrock

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece sta sorprendendo i fan con una sorpresa dopo l’altra attraverso l’introduzione di nuovi personaggi. Il capitolo 1137 presenta infatti Shamrock Figarland, il comandante dei Cavalieri Sacri e figlio di Garling. Appare per la prima volta nel capitolo 907, dove incontra gli Astri di Saggezza per parlare di un certo pirata. Tuttavia, i fan all’epoca credevano fosse Shanks e non avrebbero mai potuto sapere che fosse suo fratello. Naturalmente, circolavano innumerevoli teorie perché l’uomo non aveva la stessa cicatrice.

Shamrock si stava di nuovo coprendo il viso anche nei capitoli più recenti con un cappuccio, nello stesso modo in cui aveva fatto nel capitolo 907. Era visibile solo il suo profilo laterale e il suo comportamento era completamente diverso da quello di Shanks. Il capitolo 1137 di One Piece rivela che è identico a Shanks. A differenza dell’Imperatore, che desidera proteggere Elbaf, l’obiettivo di Shamrock è di portarlo sotto il controllo del Governo Mondiale. Inizia cercando di reclutare Loki, il Principe Maledetto di Elbaf, come Cavaliere Sacro. Poiché Loki rifiuta l’offerta, Shamrock rivela di avere un altro piano in mente. L’ultimo capitolo 1138 svela il segreto dietro il passato dei fratelli.

LEGGI ANCHE:



Le uscite manga Star Comics del 4 febbraio 2025

Mentre parla con Loki, Shamrock rivela che Shanks è il suo fratello gemello più giovane. È stato separato dalla famiglia Figarland durante l’incidente di God Valley. Tuttavia, una volta è andato a Marijoa ma ha scelto di vivere come un pirata. Shamrock esprime il suo disgusto verso il mondo di superficie e c’è una delusione persistente per il fatto che suo fratello non sia uno di loro. Shanks probabilmente lo ha scoperto nel capitolo 1095, dove ha iniziato a piangere dopo che Roger gli ha detto qualcosa.

Roger era la figura paterna di Shanks e il ragazzo ha trascorso tutta la sua vita in mare. Tuttavia, durante il viaggio finale verso Laugh Tale, Roger lascia Buggy e Shanks perché sanno che il viaggio che li attende sarebbe troppo pericoloso per dei ragazzi. All’età di quindici anni, Shanks si riunisce a Roger solo per scoprire che sta progettando di costituirsi. Tuttavia, Roger probabilmente ha detto a Shanks un altro segreto prima di salutarlo.

Roger ha portato Shanks con sé, ma deve aver scoperto la verità a un certo punto. Inoltre, poiché Shanks è un famoso Yonko, non c’è modo che la famiglia Figarland fosse all’oscuro di lui e delle sue gesta.

Fonte – Comicbook