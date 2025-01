One Piece: l’identità segreta di Shamrock anticipa il destino di Shanks?

Il manga di One Piece ha finalmente rivelato l’aspetto del fratello di Shanks, Figarland Shamrock, con il capitolo più recente. La sua identità di Nobile mondiale potrebbe in realtà essere un indizio importante per il suo destino e la posizione di Shanks nella storia. L’introduzione di Shamrock porta alla luce, finalmente, un colpo di scena che Eiichiro Oda ha apparentemente preparato fin dal capitolo 907. E l’ispirazione dietro il personaggio di Shamrock suggerisce che Oda potrebbe avere grandi progetti per lui entrando nella Saga Finale.

Il capitolo 1137 di One Piece conferma che il sosia di Shanks attualmente a Elbaf è, in effetti, l’attuale comandante dei Cavalieri Sacri e il figlio di Figarland Garling, Shamrock. L’identità di Figarland Shamrock conferma in realtà che Shanks e Shamrock potrebbero essere ispirati a Sköll e Hati, due lupi della mitologia norrena che inseguono rispettivamente il sole e la luna.

Nella mitologia norrena, Sköll e Hati sono generalmente considerati i figli di Fenrir, un lupo gigante incatenato la cui liberazione dai suoi legami è considerata l’inizio del Ragnarok, la guerra finale che porrà fine al mondo. Ciò potrebbe suggerire che la trasformazione in yokai di Garling potrebbe essere molto simile a quella di un lupo. Nel mito, si dice che Sköll insegua il sole mentre Hati insegue la luna, determinando così il giorno e la notte fino al Ragnarok, dove raggiungono e divorano queste entità.

Se l’aspetto lunare di Garling è un indizio, Shamrock probabilmente rappresenta Hati, che insegue gli ideali e la gloria di suo padre, l’ex comandante dei Cavalieri Sacri. Nel frattempo, Shanks molto probabilmente rappresenta Sköll, che insegue il sole o meglio, nel caso di One Piece, il Dio del Sole Nika. Il capitolo 1136 di One Piece ha rivelato che molti ad Elbaf idolatrano il Dio del Sole, Nika, e vogliono essere come il leggendario guerriero. Shanks che ha un desiderio simile di riportare indietro Nika, potrebbe spiegare le sue motivazioni dietro al furto del Frutto dodici anni prima e anche perché ha scommesso il suo braccio su Rufy.

È interessante notare che il trifoglio, è più famoso per rappresentare la Santissima Trinità nel Cristianesimo, rendendo chiaro che Shamrock è sicuramente il fratello di Shanks e non un clone come hanno ipotizzato alcune teorie dei fan. In questo modo Garling rappresenta il Padre, Shanks il Figlio e Shamrock lo Spirito Santo come Cavaliere Sacro.

Nel complesso, l’introduzione di Shamrock solleva sicuramente molte domande su Shanks, in particolare sulla sua infanzia. Questo include come Shanks sia finito in una cassa a God Valley e perché Garling non abbia cercato di trovarlo, lasciandolo piuttosto in pasto a uno dei pirati più famigerati nel mondo di One Piece.

Shanks e Shamrock saranno al centro della saga finale e, più in generale, della guerra finale. Infatti, i due fratelli, insieme a Loki, potrebbero essere i veri catalizzatori che daranno il via alla guerra finale.

