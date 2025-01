One Piece 1137: il manga svela l’identità del fratello di Shanks

One Piece ha lanciato da qualche capitolo l’arco narrativo di Elbaf, in cui i pirati di Cappello di paglia visitano il paese più forte del mondo. I giganti accolgono l’equipaggio a braccia aperte e li trattano come alleati. Elbaf è un regno isolato che non è affiliato al governo mondiale. Poco dopo la caotica battaglia a Egghead, Rufy e l’equipaggio si lanciano in una nuova avventura in questa terra misteriosa. Nel frattempo, i guai incombono quando due Cavalieri Sacri fanno un’apparizione inaspettata.

Uno dei due si chiama Gunko, mentre l’altro assomiglia esattamente a Shanks. Entrambi sono a Elbaf per reclutare Loki nei loro ranghi. Loki è l’unico ad aver ricevuto l’offerta di diventare un Cavaliere Sacro a sua volta, che però rifiuta senza pensarci due volte. E il capitolo 1137 di One Piece rivela cosa succede a Loki, così come l’identità del fratello di Shanks.

L’idea che Shanks avesse un fratello era solo una teoria prima di questo capitolo, ma il design di questo personaggio è praticamente una conferma indiretta. Sebbene il manga debba ancora spiegare se è davvero imparentato con Shanks, la loro strana somiglianza è innegabile.

Questo Cavaliere Sacro si chiama Shamrock Figarland ed è il fratello di Shanks, o probabilmente il suo fratello gemello. Ha lo stesso viso ma sembra comunque diverso. Shamrock ha due braccia, il che significa che la teoria su Shanks che finge di essere un pirata e in realtà lavora come Cavaliere Sacro non ha più valore. Shamrock ha debuttato nel capitolo 907, quando incontra i Cinque Astri di Saggezza durante il Reverie con l’intenzione di voler parlare di un certo pirata.

Il nome Shamrock significa un trifoglio a tre foglie che simboleggia buona fede, speranza e amore. Tuttavia, non è chiaro perché il suo nome non sia Saint Shamrock Figarland come suo padre e il resto dei Nobili mondiali. Proprio come suo padre e suo fratello, Shamrock, il figlio maggiore di Garling Figarland, è uno spadaccino. Ciò implica che Shamrock potrebbe avere altri fratelli. Dopo la morte di Saturn nel capitolo 1125, Figarland Garling lo ha sostituito ricoprendo la sua posizione.

Shamrock non solo desidera reclutare Loki, ma vuole anche costringere i Giganti alla sottomissione. Essendo il paese più forte del mondo, Elbaf è sempre stato un bersaglio del Governo Mondiale. Una volta che Loki rifiuta di lavorare per loro, Gunko inizia ad attaccarlo. Loki non è in grado di reagire poiché è incatenato e indebolito. Tuttavia, non cede nonostante. Rendendosi conto che costringere Loki è inutile, Shamrock rivela il suo volto e dice che bisogna cambiare tattica e ricorrere chiamare i rinforzi da Marijoa.

Fonte – Comicbook