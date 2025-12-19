Kaiju No. 8: Star Comics annuncia una Celebration Edition speciale

Certe notizie arrivano con un misto di entusiasmo e malinconia, e quella su Kaiju No. 8 è decisamente una di queste. Star Comics ha annunciato che ad aprile si concluderà ufficialmente una delle serie manga di maggior successo degli ultimi anni, firmata da Naoya Matsumoto. Un titolo che, volume dopo volume, è riuscito a ritagliarsi uno spazio enorme nel panorama shōnen moderno, conquistando lettori nuovi e veterani.

La chiusura coinciderà con l’uscita del sedicesimo e ultimo volume in edizione Regular, ma non sarà un addio qualunque. Per celebrare degnamente la fine della serie, l’editore porterà in Italia anche una Celebration Edition pensata appositamente per i fan che hanno seguito Kafka Hibino e gli altri fin dall’inizio. Un’edizione che non si limita a essere “da collezione” solo nel nome, ma che punta davvero a diventare un ricordo tangibile di questo percorso.

All’interno del box celebrativo sarà incluso il volume 16 con una variant cover esclusiva, accompagnato da un mini-shikishi con messaggio dell’autore, un dettaglio che renderà l’edizione ancora più personale. Non mancherà poi uno standee in PVC e un set di sei identity card dedicate ai protagonisti principali della serie, pensate per chi ama collezionare e conservare oggettistica legata ai propri manga preferiti.

L’annuncio arriva come la cosiddetta “sorpresa numero 3” di Star Comics, e ha immediatamente acceso l’entusiasmo della community. Kaiju No. 8 non è stato solo un manga di combattimenti e mostri giganti, ma una storia capace di parlare di fallimenti, seconde possibilità e sogni che non hanno età. Proprio per questo, l’idea di accompagnare la conclusione con un’edizione così curata sembra il modo giusto per salutare la serie.

La Celebration Edition sarà disponibile in concomitanza con l’uscita dell’ultimo volume e sarà prenotabile, un dettaglio da non sottovalutare per chi non vuole rischiare di perderla. Un ultimo, grande appuntamento per festeggiare insieme la fine di un manga che, nel bene e nel male, ha segnato questi ultimi anni.