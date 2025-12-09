Kaiju No. 8 THE GAME: arriva il Capitolo 6 e la limited “Santa Gen Narumi”

Il Natale sembra essere arrivato anche nel mondo di Kaiju No. 8 THE GAME, e lo fa nel modo più esplosivo possibile. Con il lancio del Capitolo 6 della storia principale, intitolato Operation: Reclaim Christmas Eve, arriva anche una nuova versione limitata di Gen Narumi in costume da Santa, disponibile solo per un periodo breve. E sì, l’aggiornamento è bello ricco: tra nuovi contenuti e missioni, si possono ottenere fino a 1500 Dimensional Crystals, oltre a 10 Pickup Gacha Tickets garantiti tramite la campagna di login attiva dal 1° dicembre.

Il nuovo capitolo ci porta nel cuore di un evento natalizio molto particolare: ogni anno la Defense Force organizza un’attività di beneficenza per portare regali ai bambini, una tradizione mantenuta viva dalla Prima Divisione sin da quando Shinomiya era Capitano. Quest’anno, però, anche altre divisioni decidono di unirsi all’iniziativa. Narumi si presenta vestito da Babbo Natale, mentre Kafka, ovviamente, finisce con il ruolo di renna. Tutto sembra procedere in modo sereno, finché sulla costa della Tokyo Bay non si apre improvvisamente un Dimensional Gate, trasformando la tranquilla consegna dei regali in una vera operazione militare.

La Prima Divisione interviene subito, ma anche la Terza, guidata da Akari Minase, arriva in supporto. In mezzo al caos, Kikoru si ritrova a fare i conti con un ricordo doloroso legato al Natale, una promessa mancata che ancora le pesa sul cuore. Tra emozioni personali, missioni improvvise e minacce dimensionali, questo nuovo capitolo intreccia perfettamente la magia delle feste con l’azione tipica della serie.

Il gioco continua così a espandere l’universo nato dal manga di Naoya Matsumoto, che dal 2020 domina su Shonen Jump+ con numeri impressionanti: oltre 18 milioni di copie in circolazione e più di 700 milioni di visualizzazioni. L’anime, che ha conquistato il pubblico nel 2024, ha visto un boom incredibile, arrivando in vetta alle classifiche giapponesi e ottenendo una compilation cinematografica nel 2025. La seconda stagione, nel frattempo, è disponibile in streaming globale su Crunchyroll.

Con l’arrivo di “Operation: Reclaim Christmas Eve”, il gioco porta avanti una storia sempre più ricca di tensione, emozione e battaglie titaniche. E per i fan, questo Natale sarà davvero difficile da dimenticare.