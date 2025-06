Kaiju No. 8 giunge al termine: il capitolo 129 sarà l’ultimo

Dopo cinque anni di pubblicazione ininterrotta, Kaiju No. 8, il celebre manga d’azione e fantascienza di Naoya Matsumoto, si prepara a concludere il suo viaggio. L’ultimo capitolo, il numero 129, verrà pubblicato ufficialmente il 18 luglio 2025, segnando la fine di un’opera che ha saputo conquistare milioni di lettori in tutto il mondo con il suo stile visivo potente e una narrazione dinamica.

Un fenomeno editoriale nato nel 2020

Pubblicato per la prima volta nel 2020 sulla piattaforma digitale Shonen Jump+, Kaiju No. 8 ha saputo imporsi fin da subito come uno dei manga più letti e apprezzati del panorama contemporaneo. La storia di Kafka Hibino, un uomo comune che ottiene il potere di trasformarsi in un kaiju per combattere mostri giganteschi, ha saputo mescolare azione, dramma, satira e riflessioni sul senso del dovere e sull’identità personale.

Un successo globale tra manga e anime

Il manga ha ricevuto riconoscimenti internazionali, ed è stato tradotto in numerose lingue, confermandosi come uno dei maggiori successi di Shueisha nell’era digitale. Il recente adattamento anime, prodotto da Production I.G e trasmesso su Crunchyroll, ha ulteriormente accresciuto l’interesse verso l’opera, attirando un nuovo pubblico e mantenendo viva l’attenzione fino alla conclusione.

Un finale atteso e preparato

L’annuncio della fine non arriva inaspettato: l’autore aveva da tempo dichiarato di avere una visione precisa per il percorso narrativo, e la storia ha sempre mostrato una direzione chiara verso una conclusione strutturata. Il capitolo 129 si preannuncia quindi come una chiusura pensata e sentita, destinata a dare il giusto congedo ai personaggi principali e al mondo ricco e originale creato da Matsumoto.

L’eredità di un nuovo classico

Kaiju No. 8 ha saputo rinnovare il genere kaiju portandolo in una dimensione più umana e accessibile, con protagonisti non stereotipati e una forte componente emotiva. La conclusione di questo manga rappresenta la fine di un ciclo importante, ma anche l’inizio di una nuova fase per il suo autore e per i fan che continueranno a seguirlo nelle prossime avventure.