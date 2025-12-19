One-Punch Man 3: la sigaretta di Zombieman diventa un lecca-lecca (e fa discutere)

Con l’uscita dell’episodio 10 della terza stagione di One-Punch Man, molti fan più attenti ai dettagli hanno notato una piccola modifica che non è passata affatto inosservata. Zombieman, personaggio iconico e dal look ruvido, non fuma più una sigaretta. Al suo posto, nell’anime, compare un innocuo lecca-lecca. Una scelta precisa, fatta per rendere la serie più “family-friendly”.

Non è certo la prima volta che un adattamento animato decide di smussare alcuni elementi presenti nel manga, ma quando si tocca un personaggio così riconoscibile, la reazione del pubblico è inevitabile. Zombieman, per molti, è sempre stato legato a quell’immagine un po’ sporca, disillusa, quasi da anti-eroe. La sigaretta faceva parte del suo modo di stare in scena, del suo atteggiamento distaccato e consumato dalle battaglie. Vederlo con un lecca-lecca in bocca cambia inevitabilmente la percezione.

La motivazione, però, è piuttosto chiara. Rendere One-Punch Man più accessibile a un pubblico giovane significa anche evitare riferimenti espliciti al fumo, soprattutto in un contesto televisivo moderno dove certi temi vengono trattati con sempre maggiore attenzione. Dal punto di vista produttivo, la scelta ha senso, anche se non tutti la digeriscono allo stesso modo.

Sui social, infatti, le reazioni si sono divise. C’è chi ha accolto la modifica con ironia, trasformandola in meme e battute, e chi invece l’ha vista come un’alterazione inutile di un personaggio già ben definito. Alcuni fan sottolineano che One Punch Man non è mai stata una serie pensata esclusivamente per bambini e che questo tipo di interventi rischia di snaturare l’atmosfera originale.

A rendere la discussione ancora più accesa c’è anche un altro dato che ha fatto molto rumore: l’episodio 10 di One-Punch Man Stagione 3 ha debuttato su IMDb con un punteggio di 2,3 su 10. Un voto bassissimo, che riflette il malcontento di una parte del pubblico e che probabilmente è influenzato non solo dalla scelta del lecca-lecca al posto della sigaretta, ma da una percezione generale di delusione verso l’episodio.

Resta da capire se questa scelta rimarrà isolata o se vedremo altre “addolciture” simili nei prossimi episodi. Una cosa è certa: anche un dettaglio apparentemente banale può accendere discussioni accese quando si parla di anime così amati.