Yona of the Dawn torna finalmente con un sequel anime, a dieci anni dalla prima stagione

Per chi segue Yona of the Dawn da anni, questa è una di quelle notizie che sembravano quasi impossibili da leggere. E invece è successo davvero: l’anime avrà un sequel ufficiale. Dopo quasi dieci anni dalla prima stagione, la storia nata dal manga di Mizuho Kusanagi è pronta a tornare animata, riportando a galla un’attesa che non si è mai spenta del tutto.

L’annuncio è arrivato con l’uscita del numero 2 di Hana to Yume, pubblicato il 19, e il tempismo non è passato inosservato. Proprio su quella rivista è stato pubblicato anche il capitolo finale del manga, chiudendo definitivamente il percorso su carta. Una scelta che sembra quasi voler dire: mentre una porta si chiude, un’altra si riapre, questa volta sul fronte animato.

La prima stagione, trasmessa tra il 2014 e il 2015, aveva raccontato solo una parte della storia originale, lasciando fuori moltissimo materiale che i lettori del manga conoscono bene. Quelle 24 puntate avevano però colpito nel segno, grazie ai personaggi e al tono emotivo della serie, lasciando molti con la sensazione di essersi fermati proprio sul più bello. Non a caso, Yona of the Dawn è rimasto per anni uno di quei titoli che tornano sempre fuori quando si parla di anime mai davvero conclusi.

Per chi magari lo ha scoperto solo più tardi, Yona of the Dawn segue il percorso di crescita della principessa Yona, cresciuta in un palazzo lontano dai problemi del mondo reale. Tutto cambia nel giorno del suo sedicesimo compleanno, quando un evento improvviso la costringe a scappare e a guardare in faccia una realtà fatta di scelte difficili, dolore e responsabilità. Da quel momento il suo viaggio diventa qualcosa di molto più profondo di una semplice fuga.

Al momento non sono stati rilasciati dettagli su staff, data di uscita o formato del sequel, ma per molti fan questo conta fino a un certo punto. Il semplice fatto che Yona of the Dawn torni animato, dopo un’attesa così lunga, è già di per sé una vittoria. Ora non resta che aspettare e sperare che questa nuova fase renda finalmente giustizia a una storia che ha ancora tantissimo da raccontare.