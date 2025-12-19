One Piece non si ferma: Oda continua senza pause, ma Weekly Shōnen Jump va in vacanza

Negli ultimi giorni tra i fan di One Piece è nato un po’ di caos, tra chi parlava di una pausa di Oda e chi temeva rallentamenti proprio ora. Facciamo quindi ordine, senza giri di parole, perché la situazione è molto più semplice di quanto sembri. No, Eiichiro Oda non si prenderà alcuna pausa dopo il capitolo 1169. Il manga continua regolarmente e l’autore ha già completato il lavoro anche sul capitolo successivo. L’unico “stop” in arrivo, questa volta, non dipende da lui.

Il capitolo 1170 non subirà ritardi per scelta dell’autore, ma per un motivo puramente “di calendario”. Weekly Shōnen Jump si fermerà per una festività in Giappone e, come succede ogni anno in queste occasioni, anche One Piece seguirà la pausa della rivista. Questo vuol dire solo una cosa: l’uscita slitta, ma la storia continua senza intoppi. Una situazione che i lettori di lunga data conoscono bene: ogni anno Jump si ferma in alcune settimane specifiche, e One Piece segue inevitabilmente lo stesso calendario.

La notizia positiva, però, è che il capitolo 1170 è già stato completato. Questo vuol dire che la storia non ha subito rallentamenti creativi o produttivi, e che Oda sta portando avanti il suo lavoro con una continuità impressionante, soprattutto considerando il momento cruciale che il manga sta attraversando. Siamo nel pieno di una fase narrativa importantissima, e il fatto che non ci siano pause autoriali è senza dubbio rassicurante per i fan.

C’è poi un altro dettaglio che sta facendo parlare la community: proprio perché il capitolo è già pronto, i leak potrebbero arrivare prima del solito. Quando Jump va in pausa ma i materiali sono già completati, non è raro che anticipazioni e spoiler inizino a circolare con qualche giorno di anticipo rispetto alla nuova data ufficiale. Chi segue One Piece online sa bene quanto questo possa accendere discussioni, teorie e confronti ancora prima dell’uscita vera e propria.

In sintesi: nessun rallentamento per One Piece, nessuna pausa di Oda, solo un breve stop editoriale. La rotta è tracciata, la storia continua, e l’impressione è che siamo sempre più vicini a momenti destinati a restare nella memoria dei lettori. Ora non resta che decidere se aspettare pazientemente l’uscita ufficiale, o prepararsi a schivare spoiler nei prossimi giorni.