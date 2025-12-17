Jujutsu Kaisen si prepara per il Jump Festa: in arrivo un nuovo annuncio

Dopo più di due anni di attesa, la terza stagione di Jujutsu Kaisen è finalmente pronta a debuttare sul piccolo schermo l’8 gennaio 2026. La prossima stagione adatterà gli archi narrativi intitolati “Sterminio di Itadori” e “Preparazione Perfetta” prima di passare all’attesissimo Culling Game, un battle royale orchestrato da Kenjaku. La terza stagione di Jujutsu Kaisen introdurrà diversi nuovi personaggi, presenterà alcuni dei combattimenti più emozionanti della serie e si scopriranno le vere motivazioni di Yuta Okkotsu. Lo stregone tornerà in Giappone con l’intenzione di uccidere Yuji Itadori.

Dato la conclusione del manga a settembre 2024, i fan attendevano con ansia il ritorno dell’adattamento anime. Per promuovere la prossima stagione, MAPPA ha pubblicato uno speciale film intitolato Jujutsu Kaisen: Execution, che include una compilation dell’arco dell’incidente di Shibuya e i primi due episodi della terza stagione. Il film, presentato in anteprima in tutto il mondo, ha riscosso un grande successo tra i fan che non smettono di elogiarne l’elevata qualità dell’animazione e le emozionanti scene di combattimento. Il debutto della terza stagione è alle porte ed per l’occasione ci sarà un nuovo annuncio al Jump Festa 2026.

Secondo l’insider WSJ_manga, ci sarà un nuovo aggiornamento sull’arco narrativo del Culling Game di Jujutsu Kaisen. La terza stagione sarà adattata in due parti, essendo l’arco narrativo più lungo del manga e nonostante il sito web ufficiale del Jump Festa abbia confermato che la presenza di un panel all’evento, non ha anticipato nessuna novità. Il Jump Festa è il più grande evento annuale organizzato da Shueisha per svelare nuovi annunci di anime, manga, videogiochi e molto altro.

L’evento di due giorni si concentra su diverse serie shonen che pubblicate sulle riviste di Shueisha, tra cui Weekly Shonen Jump, Jump Square, V Jump, Saikyo Jump e la piattaforma online Shonen Jump+. Secondo il palinsesto, le novità di Jujutsu Kaisen saranno svelate il 20 dicembre 2025. ossia il primo giorno dell’evento. Molti fan ipotizzano che sarà si tratterà di un nuovo trailer oppure MAPPA condividerà nuovi dettagli sul numero di episodi della terza stagione.