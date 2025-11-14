Jujutsu Kaisen Modulo conferma lo stato di Yuji Itadori

Dopo la conclusione del manga di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami ha sorpreso i suoi fan tornando a lavorare su una nuova serie intitolata Jujutsu Kaisen Modulo, ossia il sequel ufficiale di quella principale. Illustrata da Yuji Iwasaki, la storia è ambientata diversi decenni dopo il Culling Game e stavolta segue le vicende dei nipoti di Yuta Okkotsu e Maki Zenin. La serie dovrebbe durare circa sei mesi, con capitoli settimanali pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Modulo mette in luce la situazione attuale del mondo degli stregoni, alle prese con un Incidente di Grado Speciale in cui 50.000 Simuriani, una razza aliena, hanno invaso la Terra e ora gli stregoni devono fare tutto il possibile per impedire lo scoppio di una guerra. Yuka e Tsurugi Okkotsu, introdotti nell’epilogo, sono ormai adolescenti e affrontano i loro problemi personali quando incontrano Maru, abbreviazione di Marulu Val Vol Yelvori. Si tratta di un Simurian che lavora in incognito con gli stregoni come ispettore. La storia inizia con la morte di Yuta e Maki, e il resto dei personaggi più amati dagli appassionati della serie shonen potrebbe aver incontrato la stessa sorte, tranne Yuji Itadori.

Yuji fa la sua prima apparizione nel capitolo 6 di Jujutsu Kaisen Modulo, ma viene mostrato solo un breve scorcio del suo passato. Il capitolo 7 del manga lascia intendere che sia ancora vivo nell’era attuale, mentre Mahito, la peggiore nemesi di Yuji, continua ad aspettarlo in un limbo. Infine, l’ultimo capitolo, ossia il decimo, rivela che è ancora vivo nella serie e anche se non interamente, il manga ne mostra le inconfondibili cicatrici che appartengano all’amato protagonista di Jujutsu Kaisen.

Per ragioni sconosciute, Yuji è attualmente nascosto ma tutti continuano a cercarlo poiché potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa in caso di guerra tra umani e Simuriani. Questo implica anche che Modulo permetterà ai lettori di vederlo di nuovo in azione. Anche con il volto coperto da un cappuccio, è chiaro che Yuji non è invecchiato affatto, il che potrebbe essere dovuto ai Dipinti della Morte che ha consumato o ai poteri che aveva come Ricettacolo.