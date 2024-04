Tra le uscite DC targate Panini del 2 maggio 2024 troviamo l’esordio della nuova linea editoriale DC Pocket Collection, una serie di volumi brossurati in formato pocket a prezzo contenuto: si parte con alcuni titoli fondamentali della storia DC come Watchmen, Batman: The Killing Joke, Kingdom Come, Batman Anno Uno (che torna disponibile anche in edizione DC Black Label Library) e All-Star Superman.

Inoltre arriva la nuova serie di Freccia Verde, con tutta la famiglia di arcieri DC coinvolta nell’affresco di Dawn of DC.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 2 maggio 2024.

Le uscite DC Panini del 2 maggio 2024

Freccia Verde 1

Mirare al Futuro

DC Collection

19,00 €

Contiene: Green Arrow (2023) #1/6

Un nuovo inizio per Freccia Verde!

Dopo gli sconvolgenti avvenimenti narrati in Crisi Oscura sulle Terre Infinite, Oliver Queen si risveglia sulla spiaggia di un mondo alieno, senza alcuna idea di come ci sia arrivato.

Black Canary e il figlio di Oliver, Connor Hawke, stanno cercando l’arciere scomparso: una missione che li porterà ad affrontare nemici che ritenevano sconfitti per sempre e pericolosi viaggi temporali!

Joshua Williamson, Sean Izaakse e altri talentuosi artisti presentano il primo arco narrativo della nuova serie dell’Arciere di Smeraldo!

Harley Quinn: Black + White + Redder

DC Collection

29,00 €

Contiene: Harley Quinn: Black + White + Redder (2023) #1/6

Dopo il successo di Harley Quinn: Black + White + Red, arriva una nuova antologia dedicata all’antieroina più scatenata di Gotham City!

Che si tratti di compiere un viaggio nella Fortezza della Solitudine, ricordare il suo passato di ginnasta o divertirsi insieme alle Gotham City Sirens…

…Harleen Quinzel si prepara a stravolgere i piani di chiunque incontri sul suo cammino!

Fra gli artisti coinvolti in questa iniziativa, Bilquis Evely (Supergirl: La Donna del Domani), Bruno Redondo (Nightwing) e l’italiana Luana Vecchio (Lovesick)!

Batman: Anno Uno

DC Pocket Collection

9,90 €

Contiene: Batman (1940) #404/407

Dopo un lungo addestramento all’estero, Bruce Wayne torna a Gotham City e la trova più oscura e corrotta che mai.

Inizia così il suo primo anno nelle vesti del Cavaliere Oscuro!

Il racconto di come il giovane Bruce si sia trasformato nel più grande detective del mondo.

Il capolavoro di Frank Miller e David Mazzucchelli che ha impresso una svolta decisiva al fumetto di supereroi!

Watchmen

DC Pocket Collection

11,90 €

Contiene: Watchmen (1986) #1/12

In un mondo parallelo, dove la semplice presenza dei supereroi ha cambiato il corso della storia, gli Stati Uniti hanno vinto in Vietnam, Nixon è ancora presidente e la Guerra fredda imperversa più veementemente che mai.

Un omicidio dai confini nebulosi si rivela essere parte di una cospirazione di portata planetaria.

Un mistero che un gruppo di improbabili eroi – Rorschach, Nite Owl, Silk Spectre, Dr. Manhattan e Ozymandias – è chiamato a risolvere.

Il capolavoro, vincitore di un premio Hugo, con cui Alan Moore e Dave Gibbons hanno cambiato il corso della storia del fumetto!

Batman: The Killing Joke

DC Pocket Collection

9,90 €

Contiene: Batman: The Killing Joke (1988) #1, Batman: The Man Who Laughs (2005) #1

Un volume dedicato alla folle nemesi del Cavaliere Oscuro!

Due delle storie che più hanno saputo descrivere la figura di Joker e il suo rapporto con Batman.

In Batman: The Killing Joke, Alan Moore e Brian Bolland ci portano in un viaggio nella mente del Principe Pagliaccio del Crimine mostrandoci quello che potrebbe essere uno squarcio sul suo passato.

In L’uomo che ride, Ed Brubaker e Doug Mahnke ripercorrono le prime apparizioni del folle clown tornando indietro nel tempo, ai giorni del suo primo scontro con il Pipistrello, offrendo così nuove prospettive sulle storie classiche.

Kingdom Come

DC Pocket Collection

9,90 €

Contiene: Kingdom Come (1996) #1/4

In un remoto futuro, Batman ha smesso di operare per le strade di Gotham, Superman si è autoesiliato in Kansas e il resto della Justice League è praticamente scomparso.

Una nuova generazione di vigilanti ha preso il posto dei vecchi eroi, ma la loro bussola morale sembra impazzita e l’Universo DC sta sprofondando nel caos.

Wonder Woman e compagni sono ora chiamati a tornare in azione per ricordare a tutti cosa siano la verità e la giustizia!

Scritta da Mark Waid, dipinta da Alex Ross e vincitrice di numerosi premi Eisner e Harvey, Kingdom Come è un commovente omaggio all’anima e alla storia della DC.

All-Star Superman

DC Pocket Collection

9,90 €

Contiene: All Star Superman (2006) #1/12

Un mondo in cui regnano i Bizarro! Un Cronovoro divora-tempo! Un Jimmy Olsen… supereroe? Nulla è impossibile in All-Star Superman. Peccato che l’Azzurrone stia morendo!

E con Luthor condannato a morte per i suoi crimini, sembra che il mondo stia per perdere il suo più grande eroe e il suo più terribile criminale in un colpo solo!

L’inarrestabile team creativo composto da Grant Morrison e Frank Quitely si riunisce per riscrivere la leggenda dell’Uomo d’Acciaio!

Una storia classica e al tempo stesso innovativa che riporta Supes alle sue origini.

Batman: Anno Uno

Dc Black Label Library

19,00 €

Contiene: Batman (1940) #404/407

La sua vita è stata funestata dalla tragedia, ma il giovane e inesperto Bruce Wayne ha deciso che combatterà il crimine… perciò dovrà imparare a sopravvivere a Gotham City!

La storia che racconta il primo anno di carriera di Batman e del Commissario Gordon!

Un capolavoro di storytelling noir firmato dal pluripremiato team creativo composto da Frank Miller e David Mazzucchelli!

Una delle più importanti e acclamate avventure dell’Uomo Pipistrello di sempre torna in edizione cartonata!

Batman/Red Hood: Sotto il Cappuccio

DC Deluxe

49,00 €

Contiene: Batman (1940) #635/641, #645/650, Batman Annual (1961) #25, Red Hood: The Lost Days (2010) #1/6 e materiali da Batman (1940) #617/618

A Gotham City qualcuno si sta opponendo al crimine organizzato, ma i suoi metodi sono ben diversi da quelli di Batman!

Il nuovo e misterioso vigilante uccide brutalmente i membri della malavita agli ordini di Maschera Nera…

…ed è persino pronto a scagliarsi contro Joker per perpetrare il suo ideale distorto di giustizia!

Judd Winick e Doug Mahnke raccontano eventi che hanno portato alla genesi di Red Hood!

DMZ 12

Le Cinque Nazioni di New York

DC Black Label Hits

15,00 €

Contiene: DMZ (2005) #67/72

Il clamoroso finale dell’indimenticabile serie di Brian Wood e Riccardo Burchielli!

La guerra civile che ha distrutto le strade di New York sembra davvero essere giunta alla fine!

Il fotoreporter Matthew Roth dovrà raccontare le ultime storie della città in ripresa prima di prendere una decisione terribile!

Un epilogo struggente che chiude il cerchio!

Justice League di Geoff Johns 1

DC Omnibus

100,00 €

Contiene: Justice League (2011) #0/23, Justice League of America (2013) #1/7, The New 52: Free Comic Book Day Special Edition (2011) #1, Trinity Of Sin: Pandora (2013) #1/3, Justice League Dark (2011) #22/23, Constantine (2013) #5, Trinity Of Sin: The Phantom Stranger (2012) #11

Un nuovo mondo sorge dopo gli eventi di Flashpoint, ed è un mondo su cui incombono minacce enormi: c’è di nuovo bisogno di una Justice League!

Una congrega di criminali che si fa chiamare Secret Society trama nell’ombra contro i nostri eroi.

La misteriosa Pandora e la nascita di una Justice League America portano alla catastrofica Trinity War!

Raccolte in un volume di oltre 1200 pagine, le storie di Geoff Johns, Jim Lee e Ivan Reis che hanno rilanciato la Justice League nel 2011!

