Dawn of DC: Green Arrow torna con tutti i suoi comprimari

Tra le varie serie annunciate nell’ambito di Dawn of DC c’è anche la nuova Green Arrow, serie scritta dal demiurgo di Dark Crisis Joshua Williamson e disegnata da Sean Izaakse.

In uscita ad aprile, questa serie segna il ritorno di Green Arrow come protagonista di una propria testata a quattro anni dalla chiusura della sua precedente serie con il numero #50. Dal 2019 ad oggi Oliver Queen è stato protagonista solo di una miniserie in coppia con Aquaman, ovvero Aquaman/Green Arrow: Deep Target del 2020, ed è apparso sulle pagine di Justice League fino alla morte di tutto il gruppo che ha introdotto Dark Crisis.

GREEN ARROW #1 cover!

Art by the awesome @SeanIzaakse with colors by @rfajardoj! It was hard keeping this cover secret since we announced #DawnOfDC!

And just like the Superman #1 cover, this is full of clues as to what happens in the Green Arrow series!

Launching in April! pic.twitter.com/ZUe6rdHqoJ

— Joshua Williamson (@Williamson_Josh) January 4, 2023