La morte della Justice League

Justice League # 75, in uscita negli USA il prossimo 19 aprile, vedrà la morte degli storici componenti della Justice League! Dopo aver suggerito una possibile nuova morte di Superman trent’anni dopo l’evento che scosse il mondo dei comics nel 1992, la DC ha rivelato a Entertainment Weekly che per il 2022 ha intenzioni molto più cruente, annunciando la morte di tutto il roster principale della Justice League, inclusi Batman, Superman e Wonder Woman!

Il numero 75 sarà l’ultimo di questa serie della Justice League, e non è stato ancora annunciato alcun rilancio del titolo. Disegnata da Rafa Sandoval su testi di Joshua Williamson, la storia vedrà l’attuale formazione della Lega della Giustizia, ovvero Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde (John Stewart), Martian Manhunter, Hawkgirl, Aquaman, Freccia Verde, Black Canary e Zatanna fronteggiare l’Armata Oscura (Dark Army). Solo un membro della Justice League sfuggirà alla morte e sarà in grado di raccontare la storia.

Non sappiamo chi sarà il sopravvissuto, ma una variant cover realizzata da Dan Jurgens e Norm Rapmund (autori di Superman # 75 del 1992, l’albo della morte di Superman) svela alcune bare con i simboli di Superman, Batman, Wonder Woman Aquaman e Lanterna Verda, di conseguenza il sopravvissuto dovrebbe essere uno tra Martian Manhunter, Hawkgirl, Freccia Verde, Black Canary o Zatanna.

Williamson definisce Justice League # 75 l’inizio del terzo atto della storia che ha iniziato a raccontare nei titoli Infinite Frontier e Justice League Incarnate.

“Abbiamo costruito ‘Death of the Justice League’ nell’ultimo anno attraverso la linea principale. Ricordo di aver comprato ‘Death of Superman’ 30 anni fa e ora abbiamo l’opportunità di prendere quell’idea e andare ancora più in là con essa. Justice League # 75 ci consente di mostrare il motivo per cui la Justice League è il più grande gruppo di eroi dei fumetti mentre mostriamo le conseguenze della loro sconfitta contro la loro più grande minaccia di sempre e del suo impatto sulla DCU.”

Tutte le cover della morte della Justice League

Ecco di seguito tutte le copertine annunciate per Justice League # 75.