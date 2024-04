My Hero Academia continua a dimostrare la sua forza nell’arena mediatica, preparandosi per un nuovo ciclo di hype mentre l’anime si appresta ad entrare nella settima stagione. All’inizio di aprile, la serie ha offerto una serie di riepiloghi per preparare il terreno prima di lanciarsi in nuove avventure, suscitando un notevole interesse tra i fan. Adesso, un nuovo rapporto mette in luce come My Hero Academia stia dominando le conversazioni sui social media, mettendosi sullo stesso piano di titoli di spicco come Fallout di Amazon.

Recentemente, Miles Thomas ha condiviso sui social media i dati relativi all’interesse mediatico dei fan. In qualità di consulente per Anime Trending, Thomas ha condotto un’analisi online per individuare quali nuove uscite stessero generando un coinvolgimento significativo sui social media. Utilizzando i dati degli ultimi 30 giorni, è emerso che My Hero Academia si è classificato al secondo posto, con 4,7 milioni di impressioni, dietro solamente a Fallout.

My Hero Academia usurpa X-Men ’97 dalle “chiacchiere” online

Anche se il conteggio delle impressioni potrebbe risultare inferiore rispetto a Fallout, My Hero Academia ha superato altre produzioni di alto profilo come X-Men ’97, Invincible e KonoSuba, dimostrando la sua posizione dominante nell’ambito delle conversazioni online. Nonostante la sua settima stagione non sia ancora iniziata, l’anime continua a catturare l’attenzione dei fan, superando anche altre recenti uscite come Star Wars: Bad Batch e Star Trek: Discovery.

I dati raccolti da Thomas rivelano anche la presenza di altre serie anime famose. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ha ottenuto il sesto posto, mentre That Time I Got Reincarnated as a Slime ha trovato il suo posto nelle prime dieci posizioni insieme a Kaiju No. 8, nonostante il suo recente debutto nell’ambito dell’anime.

È evidente che gli anime godono di una vivace e fervente comunità online, con i fan che non si stancano mai di discutere dei loro programmi preferiti. Grazie alla tecnologia e alla diffusione dello streaming e dei social media, gli anime sono diventati una parte fondamentale del rinascimento globale che stiamo vivendo oggi. Quando si tratta di chiacchiere online, i fan degli anime dimostrano di essere una forza da non sottovalutare, pronti a condividere la loro passione e ad alimentare l’entusiasmo per le loro serie preferite.

Fonte Comic Book