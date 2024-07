One piece: Oda conferma una teoria su Fujitora

One Piece è ricco di misteri ancora da svelare. Oltre alla volontà della D. e a tanti personaggi la cui identità deve ancora essere svelata, i fan hanno scoperto qualcosa sui Frutti del Diavolo durante l’arco di Egghead. Parliamo di quella che si può definire la fonte principale di molti dei poteri dei pirati e della Marina dei One Piece. Tuttavia ciò non significa che non ci siano altre strade che i pirati possono seguire per rendersi pericolosi.

Roronoa Zoro è un ottimo esempio di spadaccino che è riuscito ad amplificare le proprie abilità e la propria forza grazie a fare forza di volontà e un allenamento intenso. Il mangaka di One Piece, Eiichiro Oda, è tornato a rispondere ai fan sulla famosa rivista SBS. E il mangaka ha recentemente confermato una teoria di lunga data riguardante l’arma preferita di Fujitora.

Per coloro che desiderano un ripasso sullo status di Issho, alias Fujitora, l’ammiraglio della Marina dall’aspetto da samurai è stato a lungo uno dei membri più forti del Governo Mondiale. Oltre a brandire una potente spada, Fujitoria ha abbattuto il frutto del diavolo Zushi Zushi no Mi che gli garantisce la capacità di manipolare la gravità. Sebbene Issho non sia presente nell’arco di Egghead Arc di One Piece, è solo questione di tempo prima di vedere l’Ammiraglio incontrare Rufy e il suo equipaggio mentre continuano a navigare verso il loro gran finale.

Nell’ultima sessione di domande e risposte di “SBS” di One Piece, Oda rivela che la spada di Issho è in realtà una delle “12 lame di altissimo livello. Mi dispiace aver impiegato così tanto tempo per rivelarlo. È una delle lame Saijo O Wazamono, le 12 lame di grado più alto. Il suo nome è Yakuza Kasen, un tipo di lama di canna nascosta shikomizure con un bordo tagliente affilato. È una lama di livello Meitou realizzata da Fuugetsu Kisaburou del Paese di Wano“.

Riguardo gli eventi attuali del manga, i Cappelli di Paglia sono impegnati nello scontro contro il Governo Mondiale per fuggire dall’isola del futuro, sia nel manga che nell’adattamento anime.

