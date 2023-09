One Piece: svelati i design ufficiali dei Frutti del Diavolo di Ener e Perona

Il mondo di One Piece è famoso e allo stesso tempo amato dai fan in ogni parte del mondo, per diversi aspetti. Sicuramente la sete di avventure che genera emozioni in ogni arco narrativo disegnato da Oda ha catturato l’attenzione dei lettori, facendoli sentire parte di questo incredibile viaggio. Ma la particolarità di questo manga shonen è l’aspetto fantasioso. Il mangaka ha sempre dato prova di sapersi divertire nel suo lavoro, senza lasciarsi mai troppo sviare dai suoi editor.

Uno degli aspetti più iconici di questo manga sono i poteri dei personaggi. Infatti, molti di questi dimostrano di saper controllare dei fenomeni atmosferici, di trasformarsi in bestie feroci devastanti o di subire dei cambiamenti fisici che consentono loro di avere un grosso vantaggio in battaglia. Stiamo parlando dei Frutti del Diavolo, tanto chiacchierati nel manga.

Anche se One Piece è in corso ormai da oltre 20 anni, le novità e gli aggiornamenti sono sempre dietro l’angolo. E infatti con il presente articolo vogliamo proprio parlare del design ufficiale di due Frutti. Stiamo parlano di quello mangiato da Ener e di quello di Perona. Cominciamo a mostrare quello dell’ex dio di Skypiea. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Official design of Enel's Goro Goro no Mi/Rumble Rumble Fruit #OnePiece pic.twitter.com/a5L5ooczay — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) September 24, 2023

Come si può vedere, questo è il design ufficiale del Frutto del Diavolo Rombo Rombo di tipo Rogia di Ener. Questo gli ha permesso di utilizzare una gran quantità di attacchi basati sull’elettricità. Oltre a questo, può rendersi intangibile, muoversi alla velocità del fulmine, spostarsi attraverso i conduttori elettrici e di autopraticarsi inconsciamente un massaggio cardiaco con la sua elettricità. Il punto debole di questo potere invincibile è solo la gomma, ed è così che Rufy riesce a batterlo.

Ora riportiamo il design del Frutto di Perona:

Official design of Perona's Horo Horo no Mi/Hollow Hollow Fruit #OnePiece pic.twitter.com/3fX8GU1Spn — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) September 24, 2023

Si chiama Horo Horo ed è un tipo Paramisha. Questo Frutto permette a Perona di riuscire a generare fantasmi di vario tipo. Essi possono creare una rete di sorveglianza a cui è difficile sfuggire, perché riescono a passare attraverso le pareti ed è impossibile distruggerli in quanto intangibili. Soprattutto quando un fantasma attraversa una persona, le toglie la voglia di vivere e la fiducia in sé, spingendola addirittura a pentirsi di essere nata.