Look Back: svelato il minutaggio ufficiale del film anime

Look Back è uno speciale one-shot scritto e disegnato dal talentuoso Tatsuki Fujimoto, ossia il mangaka di Chainsaw Man. E presto tutti i fan avranno modo di tuffarsi in questa storia breve in tutte le sale dato che Look Back debutterà sul grande schermo. Adesso gli appassionati potranno scoprire il minutaggio ufficiale del film. Quando Fujimoto aveva portato a termine la prima parte del manga di Chainsaw Man sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, il mangaka aveva sospeso con la storia di Denji per realizzare alcuni one-shot. In questo modo Fujimoto ha potuto esplorare diversi tipi di storie. E quella di Look Back si è rivelata un successo tale da essere scelta per un adattamento anime che sarà rialsciato in tutto il Giappone entro la fine dell’estate.

Look Back è un nuovissimo adattamento cinematografico dell’omonima storia originale di Fujimoto. Inoltre, nonostante contenga più del doppio delle pagine di un tradizionale capitolo pubblicato su Shonen Jump, ci si chiedeva quanto sarebbe durato il film. E stando ad un nuovo aggiornamento rilasciato sul sito ufficiale del film, il minutaggio di Look Back sarà pari a un’ora e due minuti e sicuramente i contenuti originali recentemente confermati, permetteranno tale durata.

Look Back sarà rilasciato in tutte le sale cinematografiche del Giappone il 28 giugno, ma al momento non ci sono dettagli o informazioni sulla data di uscita internazionale del film aldilà del Giappone. Il film in questione riceverà un’anteprima mondiale speciale, in occasione del Festival internazionale del film d’animazione di Annecy, previsto per il 15 giugno. Look Back sarà scritto e diretto da Kiyotaka Oshiyama per Studio Durian, il quale si occuperà anche del design dei personaggi. La musica sarà composta da Haruka Nakamura, che eseguirà anche la sigla intitolata “Light song”. Yumi Kawai e Mizuki Yoshida saranno le doppiatrici delle protagoniste principali, rispettivamente di Fujino e Kyomoto.

La storia di questo one-shot ha debuttato per la prima volta con Shueisha nel 2021 e gli eventi ruotano attorno a Fujino. Si tratta di una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Grazie al suo talento è considerata la migliore della classe, ma un giorno scopre che anche Kyomoto, una studentessa che si rifiuta di andare a scuola, vorrebbe presentare un manga per quel giornale.

