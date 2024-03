Look Back: svelate le due doppiatrici per le protagoniste del film anime

Look Back è uno dei lavori più famosi e di successo del mangaka Tatsuki Fujimoto. Eppure il mangaka in questione è ampiamente conosciuto in tutto il mondo per Chainsaw Man, che dato prova del suo incredibile talento. Tuttavia il punto di forza di Fujimoto è quello di scrivere e disegnate anche one shot di spessore. E una delle novità associate ai lavori di Fujimoto è l’adattamento di un film anime di Look Back dello Studio Durian. E adesso arrivano novità interessanti a riguardo, in quanto sono state annunciate le doppiatrici per i due personaggi principali.

Le informazioni arrivano dallo stesso Studio Durian, poiché il team sta lavorando duramente su Look Back. Mentre la produzione continua, la troupe si è dedicata al casting e i ruoli di Fujino e Kyomoto sono stati assegnati.

Per quanto riguarda Fujino, sarà interpretata da Yuumi Kawai. Il personaggio Kyomoto sarà invece doppiata da Mizuki Yoshida. Finora, questi due casting sono gli unici annunciati ufficialmente per l’adattamento anime di Look Back. Tuttavia non manca così tanto al debutto del film anime in quanto il suo debutto è previsto per giugno.

Riguardo i lavori pregressi delle due attrici, possiamo riportare che Kawai farà il suo debutto nel mondo degli anime proprio con Look Back. L’attrice è conosciuta soprattutto per il live-action A Balance, Plan 75 e altro ancora. Per quanto riguarda Yoshida, l’attrice ha lavorato in progetti di successo come Alice in Borderland, Dragon Zakura e Mayhem Girls.

Per quanto riguarda invece Look Back, il one shot è stato rilasciato a luglio 2021 mentre Fujimoto era in pausa con Chainsaw Man. Questo progetto ha riscosso velocemente un importante successo, acclamato sia dai fan che dalla critica per la sua storia complessa. Gli eventi ruotano attorno a Fujino, una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Per la sua bravura è diventata la protagonista della classe, ma un giorno scopre che c’è un’altra studentessa che vorrebbe presentare un manga per quel giornale. Il suo nome è Kyomoto, che tuttavia si rifiuta di frequentare la scuola.

Fonte – Comicbook