Non ti fidare | Recensione

Un party game consigliatissimo per coloro che amano giochi veloci e divertenti. Meccaniche snelle e facili da imparare con un alto livello di rigiocabilità. Un gioco da tavolo che dà il massimo se giocato in tante persone.

Alfredo Paniconi 2024-07-24T07:00:08+02:00 Un gradevole e divertente party game consigliato per un alto numero di giocatori. Se amate i giochi senza troppe meccaniche da dover ricordare e dove l’interazione verbale tra i partecipanti è massimo, il gioco di Ludic farà sicuramente al caso vostro. Ottima rigiocabilità, anche solo per conoscere la natura di tutte le carte. Autori: Davide Calì & Elisabetta M. Zocca Casa Editrice: Ludi(: Genere: Party Game d’intelligenza Età: dai 12 anni Durata: 45 minuti Numero di giocatori: 3-12 Formato: 24,5×20,5 cm Uscita: Agosto 2023 Prezzo: 20 €

Al giorno d’oggi, informarsi su internet è diventato davvero difficile. Nonostante la grande mole di informazioni a disposizione, circolano moltissime fake news. Questo rende complesso il processo di informazione poiché di volta in volta bisogna distinguere una notizia vera da una bufala. Bisogna quindi sempre incrociare più fonti possibili per capire quale notizia è attendibile, quale è plausibile e quale è falsa. Nel gioco di cui vi andremo a parlare oggi, si fa leva proprio su questo aspetto dell’informazione. Distinguere una notizia vera da una falsa. In Non ti fidare avremo questo arduo compito da portare a termine per vincere le partite. Questo è un gioco da tavolo ideato da Davide Calì ed Elisabetta M. Zocca, pubblicato da Ludi(: nell’agosto 2023.

Meccaniche e contenuto della scatola

Iniziamo dunque dal contenuto della scatola. Qui troviamo:

Un Tabellone

Uno Spinner

Un Pedone in legno

Portacarte

Regolamento

120 Carte Notizia

12 Carte Ruolo

Il contenuto della scatola si presenta con un aspetto piuttosto semplice ed essenziale. Il vantaggio è che si può allestire una tavolo da gioco in una manciata di secondi. Senza dubbio quindi la praticità e la velocità di gioco sono due grandi punti a favore. Tutto ruota intorno alla plancia tonda di gioco. Qui troviamo il pedone di legno che rappresenta l’umanità. L’obiettivo del gioco è quello di salvare l’umanità dalle Fake News. Sulla plancia infatti troviamo i segni che indicano la salvezza e l’abisso.

La pedina quindi si muoverà in un verso o nell’altro in base alle scelte dei giocatori. Il gioco inizia distribuendo le carte ruolo. Una per ogni partecipante. Tra questi ci saranno degli infiltrati, che avranno il compito di lasciare che l’ignoranza dilaghi e il genere umano scivoli verso l’oblio. Mentre i ruoli di professore, scienziato, politico e giornalista avranno il compito di far vincere la verità e avanzare verso la salvezza. Ovviamente, nessuno potrà sapere che ruolo riveste ciascuno dei giocatori. Dando un ulteriore elemento di incertezza al gioco.

A questo punto viene pescata dal mazzo una delle 120 carte notizia. Si sceglie una delle due notizie presenti sulla carta e se ne discute tutti insieme se questa è vera o falsa. Ovviamente, non si potrà verificare su internet, ma questo è forse supefluo specificarlo. L’infiltrato avrà il compito di sviare gli altri ma saranno in ogni caso in minoranza rispetto ai giocatori il cui intento è scoprire la verità. Una volta decisa la risposta, bisogna verificare che sia vera. Se la risposta è corretta il pedone sarà spostato verso la salvezza. Viceversa sarà spostata verso il percorso opposto. Per scegliere di quante caselle spostarla, bisognerà roteare lo spinner con la freccia al centro della plancia che va da 1 a 6. In base al numero uscito si sposterà il segnalino dell’umanità.

Di base la meccanica di gioco è questo. Immediata e semplice. Si prosegue turno dopo turno fino a quando il pedone non ha raggiunto la salvezza o l’oblio. La salvezza farà vincere i giocatori coi ruoli di giornalista, professore, politico e scienziato. L’oblio farà vincere gli infiltrati. Insomma, Non ti fidare! è un party game che non ha una durata di gioco eccessiva. Ma è assolutamente intrigante e divertente giocarlo. Inoltre, avendo 120 carte, con doppie notizie per ognuna di essere, ha anche un alto livello di rigiocabilità. Il fatto che le meccaniche siano semplici è assolutamente un aspetto positivo del gioco. Specie se si cercano giochi leggeri da giocare in compagnia con gli amici.

Conclusione – Non ti fidare

Non ti fidare è un party game d’intelligenza dinamico e divertente. Dinamico in quanto gli elementi da gestire sul tavolo sono davvero pochi e il gioco si impara molto in fretta senza molte difficoltà. Divertente in quanto si può giocare in moltissimi giocatori. Inoltre le carte con le domande sono molte e le variabili che possono far cambiare l’andamento di una partita sono diverse.

Senza dubbio è un gioco da tavolo che non deluderà coloro che amano animare le serate con gli amici in maniera intrigante e frizzante. Non per questo però è un gioco superficiale. Anzi, si impareranno moltissime cose senza neanche rendersene conto. Notizie che pensavamo fossero plausibili, ci lascerà di sasso quando scopriremo che invece sono fake news. Oppure notizie improbabili che invece sono vere. In conclusione, Non ti fidare è party game assolutamente consigliato per chi cerca un gioco dal divertimento assicurato ma senza troppo impegno.