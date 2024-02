Look Back: primo trailer ufficiale e data di uscita del film anime

Look Back è uno dei one-shot disegnati da Tatsuki Fujimoto ad essere diventato famoso e amato dai lettori. Questi lettori sono per la maggior parte fan di Chiansaw Man, che è il manga che ha portato Fujimoto a farsi un nome in tutto il mondo. Ma recentemente abbiamo riportato che uno dei one-shot più popolari del mangaka in questione sarebbe diventato un anime. Si tratta di Look Back che riceverà il suo film e oggi riportiamo un aggiornamento importante, visto che Look Back si presenta con un nuovo trailer che anticipa ai fan cosa accadrà.

Come si può vedere di seguito, è uscito il primo trailer di Look Back, ed è a dir poco stupendo. Lo Studio Durian si occuperà della produzione del film sotto la guida del regista Kiyotaka Oshiyama. Il regista sta anche scrivendo la sceneggiatura del film e il design dei personaggi. Al momento sappiamo che Look Back debutterà il 28 giugno in Giappone, e i fan sperano che il film debutterà a livello globale prima della fine dell’anno.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Planet Manga del 15 febbraio 2024

Lookback Anime Movie Teaser PV. The film is scheduled to premiere on June 28th, 2024.https://t.co/IUPMc14jnL pic.twitter.com/TKSt5Zceoh — Shonen Jump News (@WSJ_manga) February 13, 2024

Naturalmente, data la sua popolarità, tutti gli occhi sono puntati sul nuovo progetto di Studio Durian. Il manga è stato pubblicato nel 2022 da Fujimoto sulla scia del successo di Chainsaw Man. Mentre la serie principale era in pausa, Fujimoto ha pubblicato una serie di one shot tra cui Look Back su Shonen Jump+. Per questa storia in particolare, Look Back è diventato un successo immediato con oltre quattro milioni di letture in due giorni. Si è anche aggiudicato numerosi premi che consolidarono il posto di Fujimoto nell’industria dei manga.

Ora i fan avranno modo di vedere Ayumu Fujino a colori mentre l’artista scopre che la sua passione è messa alla prova da Kyomoto, un collega dall’incredibile talento. Il one-shot racconta la storia di queste ragazze mentre crescono fino all’adolescenza. Fujino è una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Per la sua bravura è diventata la protagonista della classe, ma un giorno scopre che anche Kyomoto, una studentessa che si rifiuta di frequentare la scuola, vorrebbe presentare un manga per quel giornale.

Fonte – Comicbook