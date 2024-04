Tra le uscite J-POP Manga del 17 aprile 2024 troviamo le sfide a suon di monologhi di Akane Banashi con il quinto volume della serie: per l’eccellenza del Rakugo, tradizionale arte drammaturgica giapponese, è Akane a darci il buon esempio!

Proseguono le serie Initial D 8, So I’m a Spider, So What? 13, The Rising Of The Shield Hero 23, Tokyo Ghoul Deluxe Collection Edition 5 e Under Ninja 10.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 17 aprile 2024.

Le uscite J-POP Manga del 17 aprile 2024

Akane Banashi 5

di Yuki Suenaga e Takamasa Moue

6,90€

L’anziano Shinta e la figlia Akane sono appassionati di rakugo, tradizionale genere di teatro giapponese nel quale un attore, da seduto, esegue monologhi d’effetto, interpretando più personaggi. Pur essendo un ottimo narratore, Shinta non è mai riuscito a superare l’esame per raggiungere il livello di shin’uchi, il più alto per un rakugoka. Decisa a seguire e superare l’esempio e a superare il padre, Akane sarà disposta a tutto pur di affermarsi in questo mondo, non proprio accogliente verso una giovane ragazza con sogni di gloria.

Initial D 8

di Shuichi Shigeno

12,90€

Takumi Fujiwara, liceale svogliato e dall’aria sonnolenta, trascorre molto tempo al volante. Ogni mattina consegna tofu per il negozio del padre, scalando con la sua Toyota Sprinter Trueno AE86 le strade insidiose del monte Akina. Giorno dopo giorno, senza nemmeno rendersene conto, Takumi ha assorbito tecniche di corsa che la maggior parte dei piloti impiega una vita ad imparare, ma non ha alcun interesse particolare per il mondo delle auto. L’amicizia con il compagno di classe Itsuki Takeuchi lo coinvolge però nella passione per le gare clandestine su strada e Takumi sembra finalmente svegliarsi dal torpore di una vita priva di benzina. Nelle sfide locali di street racing irrompe così un nuovo misterioso e fenomenale pilota: la leggenda del “fantasma di Akina” ha inizio e il mondo delle corse non sarà più lo stesso! Per mettere alla prova il nuovo “potere” della 86 e la sua tecnica, Takumi si lancia contro Kyoichi Sudo in una sfida sulla discesa della Irohazaka. Soddisfatto dal risultato e più tranquillo, il ragazzo si convince sempre di più a unirsi alla squadra di Ryosuke per correre fuori dalla prefettura. Un giorno, però, davanti a lui appare un nuovo, temibile sfidante… con cui ha un misterioso legame che affonda le sue radici nel lontano passato.

Tokyo Ghoul Deluxe Edition 5

di Sui Ishida

16,00€

I Ghoul vivono tra noi! All’apparenza identici alle persone, si distinguono da queste, in realtà, per un tratto agghiacciante: la loro brama di carne umana. Sullo sfondo di una Tokyo territorio di caccia di queste creature, lo studente universitario Ken Kaneki sopravvive all’attacco di un Ghoul, ma a un costo che potrebbe fargli rimpiangere di avercela fatta: è infatti ora diventato il primo ibrido tra umano e Ghoul. Intrappolato tra due mondi, incapace di dimenticare la sua umanità ma anche di sopprimere la sua nuova e terribile fame, Ken deve ora imparare a conoscere il nuovo se stesso, a padroneggiare i suoi poteri e… a sopravvivere alle guerre per il territorio e agli sconvolgimenti che lo attendono nella società dei Ghoul!

So I’m A Spider, So What? 13

di Okina Baba e Asahiro Kakashi

6,50€

In un mondo parallelo al nostro, l’Eroe e il Re dei demoni si scontrano in una battaglia epica, le cui ripercussioni giungono fino alla nostra realtà, causando la sconcertante esplosione di un’aula scolastica. Una tragedia che miete le vite di un gruppo di studenti, tutti destinati però a reincarnarsi nel mondo parallelo, dove potranno proseguire le loro esistenze. Per una di loro, però, la sorte ha riservato un’ulteriore sorpresa: il corpo nel quale tornerà a vivere non è quello di un essere umano bensì quello di… un ragno! Per giunta, intrappolato in un pericolosissimo dungeon! Armata solo della sua astuzia umana e delle sue conoscenze, la nostra sfortunata eroina dovrà così farsi largo tra i temibili mostri che popolano il dungeon, in un’avventura emozionante e straordinaria.

The Rising of the Shield Hero 23

di Yusagi Aneko, Aiya Kyu, Seira Minami

€ 5,90

“Il mio nome è Naofumi Sono stato convocato in un altro mondo come Ma sono stato tradito dai miei compagni. Davanti a me, però, è comparsa una ragazza, e così…”. Si alza il sipario sulla rivincita e l’ascesa dell’eroe con lo scudo.

Under Ninja 10

di Kengo Hanazawa

6,90 €

I ninja, un tempo glorioso reparto in forze all’esercito giapponese, fu smantellato dopo la Seconda Guerra Mondiale e da allora sembrano scomparsi. Tuttavia, in realtà, esiste ancora in segreto e si dice che il suo numero sia addirittura di duecento mila unità. Camminano tra di noi, si nascondono in piena vista, in attesa di ordini per la loro prossima missione. Ad alcuni di loro, però, di ordini non ne arrivano mai! È questo il caso di Kuro Kumogakure, un giovane ninja disoccupato che non studia, né cerca altri lavori. Dopo una lunghissima attesa, Kuro riceve finalmente una missione da parte dei suoi superiori: è il momento di dimostrare che anche lui è un ninja a tutti gli effetti!

