Hunter x Hunter Nen x Impact: trailer e gameplay ufficiale del videogioco

Hunter x Hunter è uno dei manga shonen più famosi di sempre, scritto e disegnato dal tanto amato Yoshihiro Togashi. Il mangaka in questione non ha bisogno di certo di presentazioni, anche perché è la stessa persona che ha lavorato a Yu Yu Hakusho, ma chiaramente con Hunter x Hunter ha raggiunto l’apice del successo.

Il successo di questa serie shonen, come spesso accade tra quelle di spessore, ha portato allo sviluppo di lungometraggi e anche di videogiochi. E proprio a tal proposito vogliamo riportare alcune novità interessanti sul nuovo videogioco intitolato Hunter x Hunter Nen x Impact. Infatti recentemente è stato condiviso il primo trailer ufficiale e il gameplay che riportiamo di seguito:

【GAME】: HUNTER x HUNTER NEN x IMPACT Shares Official Gameplay From the Demo Version! ✨More details: https://t.co/GJLszeQgzI

pic.twitter.com/wpwOiv3Tsa — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) April 25, 2024

Come si può vedere da questo gameplay, i videogiocatori si troveranno in uno scenario da classico picchiaduro in 2D che ricorda un po’ la serie Ultimate Ninja di Naruto. Il gameplay mostra Killua, Gon, Kurapika, Leorio e Hisoka scatenarsi in modo molto dinamico. Soprattutto ci sarà la possibilità di selezionare oltre al personaggio principale da usare, anche quelli che fungeranno da supporto. Tutti i personaggi avranno una tecnica finale, come si può vedere nel caso di tutti i personaggi di questo gameplay.

L’aggiornamento arriva dall’editore Bushiroad Games e lo sviluppatore Eighting. Il videogioco sarà disponibile su PlayStation 5, Switch e PC tramite Steam e al momento non ci sono notizie circa una data di uscita.

Hunter × Hunter è uno dei manga più famosi di Yoshihiro Togashi per diversi motivi. Non solo per la storia di Gon, unica nel suo genere, ma anche per la serializzazione irregolare del manga dovuta ai problemi di salute che da anni affliggono Togashi. L’anno scorso tutti i fan hanno avuto modo di tornare a leggere il manga con nuovi capitoli, dopo l’annuncio del mangaka stesso sul suo ritorno che rompeva un’assenza di quattro anni. Tuttavia il mangaka si è ritrovato nuovamente costretto a fermarsi sempre per i suoi problemi alla schiena.

Il manga ruota attorno alle vicende del protagonista Gon Freecss, un ragazzo che vuole diventare un hunter per seguire le orme del padre. Per diventare un hunter, Gon deve superare un singolare e durissimo esame, durante il quale incontrerà molti altri aspiranti hunter. Con alcuni di questi, in particolare con Leorio, Kurapika e Killua, stringerà un forte legame di amicizia che proseguirà anche dopo l’esame.