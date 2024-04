Dragon Ball: cosa è l’Ultra Super Villain?

Dragon Ball è rinomato per i suoi potenziamenti di potere, dai classici come il Kaio-Ken al leggendario Super Saiyan e oltre. La serie ha saputo trovare molteplici modi per rendere i suoi combattenti sempre più forti nel corso degli anni. Attualmente, l’attenzione è tutta concentrata su Vegeta, il quale sembra mirare a una nuova forma di trasformazione conosciuta come Ultra Supervillain, che ha lasciato molti fan perplessi.

Ecco quindi che entriamo in gioco noi per chiarire il quadro. Dragon Ball Xenoverse 2 porterà questa nuova forma alla luce, e Ultra Supervillain farà sì che i fan osservino con maggiore attenzione Vegeta e Goku Black.

Infatti, sono proprio loro due i personaggi che sembrano essere in grado di accedere a questa nuova trasformazione. Fu, un personaggio misterioso, coinvolge i due combattenti inserendo un cristallo rosa nel loro petto. Quando i due vogliono accedere al potere, essi inviano energia al cristallo, facendo così emergere Ultra Supervillain.

La nuova trasformazione esteticamente ricorda molto da vicino il Super Saiyan Rose. Tuttavia, i fan più accaniti di Vegeta avranno notato una somiglianza ancor più stretta con Ultra Ego, una forma canonica che il principe dei Saiyan sblocca nel manga di Dragon Ball Super.

Questo potere si presenta come un controparte dell’Ultra Istinto, poiché permette a Vegeta di annientare praticamente qualsiasi cosa. È evidente che si tratti di una forma incentrata sull’offensiva, quindi ci si aspetta che Vegeta si comporti in modo simile anche in questo nuovo DLC di Xenoverse 2.

È interessante notare che questa nuova forma farà il suo debutto nel DLC intitolato “Future Saga capitolo uno”. Quindi, se non sei ancora familiare con Dragon Ball Xenoverse 2, potrebbe essere il momento giusto per dare un’occhiata a questo appassionante gioco prima che il nuovo DLC vada online.

Fonte Comic Book