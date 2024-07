Dragon Ball Daima svela i nuovi personaggi

Dragon Ball Daima ha già rivelato parecchi elementi della sua trama da quando è stato annunciato la prima volta. Son Goku e i Guerrieri Z si sono mostrati in numerosi trailer più giovani rispetto a come tutti gli appassionati della serie li conoscono, a causa di una cospirazione legata all’utilizzo delle Sfere del Drago. Questa cospirazione è legata a figure misteriose che debutteranno per la prima volta nel nuovo progetto anime. Oltre al nuovo trailer pubblicato, Toei Animation ha presentato alcuni dei nuovi personaggi che faranno parte della serie anime. Unendosi a Kaoishin in una missione che attraversa un universo, l’ultimo trailer e il materiale promozionale mostrano almeno un personaggio contro cui Goku combatterà.

Un personaggio confermato per il prossimo anime si chiama Masked Majin. Considerando che personaggi del calibro di Majin Bu e Majin Vegeta hanno contribuito a porre fine alla serie di Dragon Ball Z, sembra probabile che questo nuovo personaggio avrà qualche forma di connessione con Babidi. Sebbene non sia considerata canonica, la serie Super Dragon Ball Heroes si è concentrata molto sui demoni e sui Majin, poiché la Time Patrol affrontava regolarmente le oscure minacce provenienti dagli inferi. Sarà interessante vedere quali connessioni avrà questo Masked Majin, Glorio e Gomah con il passato dei Guerrieri Z.

Il sito web ufficiale di Dragon Ball Daima analizza i nuovi personaggi con una descrizione che riportiamo di seguito: “Glorio, che appare su un aereo prima di Goku (Mini) e compagnia; il Majin mascherato con il mantello; e Gomah, che osserva Goku e i suoi amici con uno sguardo intenso da una strana posizione. Il nuovo trailer è pieno di scene con nuovi misteriosi personaggi e mostra anche Goku (Mini) insieme a Kaioshin (Mini), che sono stati rimpiccioliti in una cospirazione!“.

Per saperne di più su Daima, Toei Animation ha condiviso una descrizione ufficiale della serie anime in arrivo questo autunno:

“A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono tornati piccoli. Per sistemare le cose, si lanceranno in una nuova avventura dove esploreranno un nuovo mondo! Ci sarà una grande avventura con azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Poiché Goku deve compensare le sue dimensioni ridotte, userà di nuovo il suo Power Pole per combattere, qualcosa che non si vedeva da molto tempo“.

Fonte – Comicbook