“The Meteor Mission” segna il gran finale di Super Dragon Ball Heroes, con gli Z-Fighters che affrontano una minaccia completamente nuova nella saga di Dragon Ball Super. Nonostante questa avventura abbia adottato un’animazione simile al gioco arcade Dragon Ball Heroes per tutta la stagione, l’ultimo trailer ha sorpreso i fan con un ritorno allo stile 2D più tradizionale per narrare le epiche battaglie finali. Con l’ultimo episodio che vede Gohan sfidare Vegeto, questo nuovo trailer è un vero evento da non perdere per tutti i Guerrieri Z.

Il villain di turno, Majin Ozotto, si distingue per la sua potenza richiamando l’eredità di figure come Majin Bu con le sue abilità. Dotato del potere di assorbire la forza dei suoi avversari e manipolarli a suo piacimento, Ozotto rappresenta una minaccia senza precedenti per Goku e compagni.

Questo porta gli spettatori shonen a un confronto epico tra il potere di Gohan e uno dei personaggi più iconici dell’universo Dragon Ball, Vegeto. Ma non è tutto: la storia ci regala anche un momento unico, con Vegeto che utilizza addirittura il Kaioken sulla sua forma Super Saiyan Blue, un dettaglio mai visto nella trama principale.

Pubblicato il trailer di Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission 4

Uno degli aspetti più apprezzati di Dragon Ball Heroes è sempre stato l’introduzione di eroi e cattivi inediti, che altrimenti non avremmo mai visto nella serie principale. Anche con “The Meteor Mission” questa tendenza continua, anche se alcuni fan possono aver avuto qualche riserva riguardo al cambio di stile dell’animazione. Tuttavia, si spera che la prossima stagione possa riportare lo stile più tradizionale che tutti conosciamo e amiamo.

Super Dragon Ball Heroes non è l’unica serie all’orizzonte dedicata agli Z-Fighters, perché questo autunno vedrà il debutto di Dragon Ball Daima. In questa nuova avventura, Goku e i suoi amici si troveranno trasformati in bambini a causa di un oscuro desiderio espresso sulle Sfere del Drago. Con una trama che si colloca tra la sconfitta di Kid Bu e l’inizio di Dragon Ball Super, i fan potranno godersi una nuova serie ricca di avventure e combattimenti mozzafiato.

Cosa riserva il futuro per Super Dragon Ball Heroes? Sarà interessante scoprirlo mentre la serie continua a evolversi e a sorprenderci con nuove e incredibili sfide.

Fonte Comic Book