Demon Slayer 4: svelato il titolo e la sinossi del primo episodio

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tornerà finalmente sul piccolo schermo tra non molto e in occasione del debutto della quarta stagione del franchise shonen, sono emersi i primi dettagli legati al primo episodio, ossia il titolo ufficiale e la sinossi.

La terza stagione dell’anime di Demon Slayer che ha adattato l’arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana, si è conclusa l’anno scorso. E da allora i fan hanno aspettato con impazienza di vedere gli sviluppi della serie televisiva di Ufotable con il nuovo arco narrativo. A differenza delle stagioni precedenti, l’attesa per questi nuovi episodi è stata particolarmente dura in quanto ci sono molte cose che i fan non vedono l’ora di vedere e anche perché si tratta della fase finale.

Demon Slayer: Verso l’allenamento dei Pilastri, debutterà in anteprima tra pochissimi giorni e darà il via alla quarta stagione dell’anime con una premiere di un’ora. Sarà quindi come i primi episodi della seconda e della terza stagione. Ricordiamo però che questo primo episodio è stato presentato in anteprima nei cinema all’inizio di quest’anno. Ora i fan potranno vedere il nuovo arco narrativo che vedrà una serie di allenamentoiprima delle battaglie finali contro Muzan Kibutsuji.

Con il primo episodio della quarta stagione di Demon Slayer programmato per il 12 maggio, il sito ufficiale ha rivelato il titolo e la sinossi del primo episodio. Ufficialmente intitolato “Per sconfiggere Muzan Kibutsuji“, la sinossi dell’episodio anticipa la premiere di un’ora che riportiamo a seguire:

“Nel villaggio dello spadaccino, le due lune crescenti di rango superiore vengono sconfitte grazie agli sforzi di Tanjiro e dei due Hashira. E il fatto che Nezuko abbia conquistato il sole, prefigura una grande battaglia con Muzan Kibutsuji. Nel frattempo, gli Hashira si riunirono nella residenza di Ubuyashiki dove si tiene un incontro tra i Pilastri“.

L’arco narrativo dell’allenamento da Hashira è finora il più breve del manga Demon Slayer scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge. Dunque sarà interessante vedere come l’anime adatterà il materiale del manga. Probabilmente la quarta stagione andrà in onda fino alla fine della stagione primaverile di quest’anno, anche se al momento non ci sono informazioni sul numero ufficiale di episodi.

Fonte – Comicbook