Tra le uscite J-POP Manga del 17 luglio 2024 troviamo la riflessiva miniserie L’essenza di una musa in tre volumi raccolti in un cofanetto da collezione. Dopo la raccolta di storie brevi Adolescenza maledetta, il giovane talento Aya Fumino torna a stupire i lettori con un’opera sulle aspettative disattese e l’amore per l’arte.

Dopo aver fallito il test d’ammissione all’Accademia delle Belle Arti, la ventitreenne Miyu si ritrova a vivere una vita che non le appartiene. L’ordinario lavoro d’ufficio che svolge, i vestiti che indossa, gli uomini con cui esce: ogni aspetto della sua vita è intrappolato nel percorso “sicuro” che sua madre ha tracciato per lei. Ogni giorno che passa la giovane è sempre più infelice, finché, quando le tensioni in casa arrivano al culmine, non decide di fuggire dalla propria gabbia. Portandosi dietro una tela bianca per dipingere, Miyu decide di cancellare la falsa immagine di sé che le è stata imposta per ritrovare la vera se stessa.

Torna disponibile anche l’adattamento manga di The Legend of Zelda – Link of the past a firma dell’autore di culto Shōtarō Ishinomori. Un eccezionale volume unico, interamente a colori, che ripercorre la storia di uno dei capitoli più amati della saga di Zelda.

Continuano La Luna e l’Acciaio 4, Lei e il suo cane da guardia 6, Rosen Garten Saga 4, Shota Oni 2, Under Ninja 11.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 17 luglio.

Le uscite J-POP Manga del 17 luglio 2024

RISTAMPE

Hirayasumi 2, 3

Call of the Night 7

Takahashi del negozio di biciclette 1

The Quintessential Quintuplets 1

Golden Kamui 14, 15, 28

I Tre Adolf 2

Frieren – Oltre la fine del viaggio 9, 10, 11

Great Mazinger

I am a Hero – NUOVA EDIZIONE 1

La Divina Commedia OMNIBUS

USCITE DIGITALI

Under Ninja 11

Radiant 2