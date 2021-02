Essendoci stato, ieri 21 febbraio, il 35° anniversario di The Legend of Zelda, abbiamo pensato di raccogliere in una top 10 quelli che secondo noi sono i migliori giochi di Zelda, così come i più influenti.

Prima di iniziare è bene però tenere a mente una cosa: i titoli dedicati a The Legend of Zelda sono davvero tantissimi e, a malincuore, ci siamo visti costretti a lasciarne fuori qualcuno, non perché non lo meritassero, ma perché c’erano, secondo noi dei titoli ancora più belli di quelli che invece sono stati esclusi.

Dunque senza ulteriori indugi, iniziamo la nostra carrellata con la posizione numero 10.